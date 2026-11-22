بغداد-سانا‏

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأحد، العثور على أسلحة وعتاد مخبأ ‏داخل أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال البلاد.‏

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الجهاز قوله في بيان: إن تشكيلاته نفذت، بناءً ‏على معلومات استخبارية دقيقة، عمليات تفتيش استمرت يومين واستهدفت عدداً من ‏أوكار التنظيم في ناحية ألتون كوبري بقضاء الدبس في محافظة كركوك، وأسفرت ‏عن ضبط أسلحة وأعتدة متنوعة كانت مخبأة داخلها، مشيراً إلى التعامل معها وفق ‏الإجراءات المعتمدة.‏

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب مواصلة ملاحقة بقايا تنظيم داعش وتفتيش أوكاره، ‏حفاظاً على أمن البلاد والمواطنين.‏

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أعلن في 30 أيلول الماضي ‏الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق، مؤكداً انتقال ‏البلاد إلى مرحلة تتولى فيها مسؤولية أمنها واستقرارها بشكل كامل.‏