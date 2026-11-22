بغداد-سانا
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأحد، العثور على أسلحة وعتاد مخبأ داخل أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الجهاز قوله في بيان: إن تشكيلاته نفذت، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، عمليات تفتيش استمرت يومين واستهدفت عدداً من أوكار التنظيم في ناحية ألتون كوبري بقضاء الدبس في محافظة كركوك، وأسفرت عن ضبط أسلحة وأعتدة متنوعة كانت مخبأة داخلها، مشيراً إلى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكد جهاز مكافحة الإرهاب مواصلة ملاحقة بقايا تنظيم داعش وتفتيش أوكاره، حفاظاً على أمن البلاد والمواطنين.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أعلن في 30 أيلول الماضي الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق، مؤكداً انتقال البلاد إلى مرحلة تتولى فيها مسؤولية أمنها واستقرارها بشكل كامل.