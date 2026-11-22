كييف-موسكو-سانا
تصاعدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الأحد، مع استهداف منشآت حيوية للطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا، بالتزامن مع هجمات أوكرانية على مناطق روسية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور عبر منصة «تلغرام»: إن طائرة مسيّرة روسية استهدفت بلدة ديمير في منطقة كييف، ما أدى إلى تدمير جزء من مدخل مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق.
وأضاف، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء تسعة أشخاص، فيما تتواصل عمليات البحث عن عالقين محتملين تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن 14 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.
وأوضح أن 20 منطقة أوكرانية تعرضت لهجمات روسية خلال الأسبوع الجاري، أطلقت خلالها القوات الروسية نحو 2700 طائرة مسيّرة، وما يقارب 1460 قنبلة جوية، و165 صاروخاً من أنواع مختلفة، بينها صواريخ باليستية.
وأكد زيلينسكي حاجة بلاده إلى تعزيز دفاعاتها الجوية، داعياً الولايات المتحدة إلى السماح بتسليم صواريخ لمنظومات “باتريوت”، سبق أن دفع الشركاء تكلفتها ضمن برنامج (PURL).
الدفاعات الأوكرانية تسقط 161 مسيّرة
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 161 طائرة مسيّرة من أصل 186 أطلقتها القوات الروسية باتجاه الأراضي الأوكرانية منذ مساء أمس، فيما سُجلت إصابات في 18 موقعاً إضافة إلى سقوط حطام في ستة مواقع، مع استمرار تحليق عدد من المسيّرات في الأجواء الأوكرانية.
وفي سياق متصل، أعلن حرس الحدود الأوكراني اعتراض صاروخ روسي من طراز “فيلين” للمرة الأولى.
هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغورود
من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية ألكسندر شوفاييف، أن المقاطعة تعرضت لـ 138 هجوماً خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط أو تحييد 115 طائرة مسيّرة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 170 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فوق عدد من المناطق الروسية والبحرين الأسود وآزوف.
روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والموانئ الأوكرانية
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن قواتها نفذت ضربات استهدفت البنية التحتية في عدد من الموانئ الأوكرانية، وسفناً قالت إنها تعمل لصالح القوات الأوكرانية، إضافة إلى منشآت للطاقة تزود مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بالكهرباء.
وأوضحت الوزارة، أن الضربات استهدفت محطة التحويل الكهربائية “برافوبيريجنا”، بجهد 330 كيلوفولت، في مدينة زابوريجيا، والتي قالت إنها تؤمّن الإمدادات الكهربائية لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وأضافت، أن الضربات استهدفت أيضاً منشآت لوجستية في ميناء كيليا بمقاطعة أوديسا، قالت إنها تُستخدم لاستقبال وإمداد القوات الأوكرانية بالمعدات العسكرية والشحنات، إلى جانب استهداف سفينة شحن في البحر شمال شرقي أوديسا، زعمت أنها كانت تنقل بضائع ذات استخدام مزدوج لصالح الجيش الأوكراني.
ومنذ اندلاع الحرب في شباط عام 2022، اتسعت رقعة المواجهة بين موسكو وكييف لتشمل هجمات بعيدة المدى بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت منشآت الطاقة والموانئ والمرافق الصناعية وشبكات النقل، فيما بات قطاعا الكهرباء والتدفئة من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات العمليات العسكرية.