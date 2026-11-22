كييف-موسكو-سانا‏

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تصاعدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الأحد، مع استهداف منشآت ‏حيوية للطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا، بالتزامن مع هجمات أوكرانية على مناطق ‏روسية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية.‏

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وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور عبر منصة «تلغرام»: إن ‏طائرة مسيّرة روسية استهدفت بلدة ديمير في منطقة كييف، ما أدى إلى تدمير جزء ‏من مدخل مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق.‏

وأضاف، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء تسعة أشخاص، فيما تتواصل عمليات البحث ‏عن عالقين محتملين تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن 14 شخصاً لا يزالون في عداد ‏المفقودين.‏

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وأوضح أن 20 منطقة أوكرانية تعرضت لهجمات روسية خلال الأسبوع الجاري، ‏أطلقت خلالها القوات الروسية نحو 2700 طائرة مسيّرة، وما يقارب 1460 قنبلة ‏جوية، و165 صاروخاً من أنواع مختلفة، بينها صواريخ باليستية.‏

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وأكد زيلينسكي حاجة بلاده إلى تعزيز دفاعاتها الجوية، داعياً الولايات المتحدة إلى ‏السماح بتسليم صواريخ لمنظومات “باتريوت”، سبق أن دفع الشركاء تكلفتها ضمن ‏برنامج (‏PURL‏).‏

الدفاعات الأوكرانية تسقط 161 مسيّرة

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 161 طائرة ‏مسيّرة من أصل 186 أطلقتها القوات الروسية باتجاه الأراضي الأوكرانية منذ مساء ‏أمس، فيما سُجلت إصابات في 18 موقعاً إضافة إلى سقوط حطام في ستة مواقع، مع استمرار ‏تحليق عدد من المسيّرات في الأجواء الأوكرانية.‏

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وفي سياق متصل، أعلن حرس الحدود الأوكراني اعتراض صاروخ روسي من ‏طراز “فيلين” للمرة الأولى.‏

هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغورود

من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية ألكسندر شوفاييف، أن المقاطعة ‏تعرضت لـ 138 هجوماً خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما أسفر عن مقتل شخص ‏وإصابة ستة آخرين، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط أو تحييد 115 طائرة ‏مسيّرة.‏

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وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 170 طائرة مسيّرة ‏أوكرانية خلال الليل، فوق عدد من المناطق الروسية والبحرين الأسود وآزوف.‏

روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والموانئ الأوكرانية

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن قواتها نفذت ضربات استهدفت البنية التحتية ‏في عدد من الموانئ الأوكرانية، وسفناً قالت إنها تعمل لصالح القوات الأوكرانية، ‏إضافة إلى منشآت للطاقة تزود مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بالكهرباء.‏

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وأوضحت الوزارة، أن الضربات استهدفت محطة التحويل الكهربائية “برافوبيريجنا”، ‏بجهد 330 كيلوفولت، في مدينة زابوريجيا، والتي قالت إنها تؤمّن الإمدادات ‏الكهربائية لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.‏

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وأضافت، أن الضربات استهدفت أيضاً منشآت لوجستية في ميناء كيليا بمقاطعة ‏أوديسا، قالت إنها تُستخدم لاستقبال وإمداد القوات الأوكرانية بالمعدات العسكرية ‏والشحنات، إلى جانب استهداف سفينة شحن في البحر شمال شرقي أوديسا، زعمت ‏أنها كانت تنقل بضائع ذات استخدام مزدوج لصالح الجيش الأوكراني.‏

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ومنذ اندلاع الحرب في شباط عام 2022، اتسعت رقعة المواجهة بين موسكو وكييف ‌‏‌‏لتشمل هجمات بعيدة المدى بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت منشآت الطاقة ‌‏‌‏والموانئ والمرافق الصناعية وشبكات النقل، فيما بات قطاعا الكهرباء والتدفئة من ‌‏‌‏أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات العمليات العسكرية.‏

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