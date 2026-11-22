الرياض-سانا

أدانت السعودية، بأشد العبارات، اليوم الأحد، الاعتداء الإيراني على منشأة صناعية مدنية في البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”: “المملكة تجدد رفضها التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافها لدول المنطقة والمنشآت المدنية”.

كما أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها انتهاكات إيران لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وحملتها عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت مساء أمس تعرض منشأة ‏صناعية مدنية لاعتداء إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع ‏أضرار مادية دون تسجيل إصابات‎.‎