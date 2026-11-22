القدس المحتلة=سانا

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، من تفاقم الوضع الوبائي في قطاع غزة إثر تسجيل ارتفاع مقلق وغير معتاد في إصابات التهاب السحايا، داعيةً إلى تحرك دولي فوري لاحتواء الأزمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان على التلغرام، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات وبائية جسيمة جراء تسجيل ارتفاع ملحوظ ومقلق وغير معتاد في أعداد حالات الإصابة بالتهاب السحايا، ولا سيما التهاب السحايا الفيروسي، مؤكدةً أن استمرار الوضع دون تدخل عاجل وفعال يهدد بتصاعد المنحنى الوبائي، ويضع الأطفال الرضع الفئات الأكثر هشاشة أمام خطر صحي متنامٍ.

وأكد البيان، أن هذا الارتفاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتدهور البيئي المستمر وتضرر البنية التحتية الأساسية ومنظومة الإصحاح البيئي، مشيراً إلى أن تضرر شبكات المياه والصرف الصحي، وتعطل منظومة المعالجة، إلى جانب حتمية اختلاط مصادر مياه الشرب بالمياه العادمة مع هطول الأمطار وتوقعات استمرارها، دفع المنحنى الوبائي نحو التصاعد في عدد من مناطق القطاع.

وحمّلت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تدمير بنية المياه والصرف الصحي ومنع إدخال مواد الصيانة والتعقيم والوقود، ما هيّأ بيئة مواتية لانتقال الأمراض وتفاقم إصابات التهاب السحايا، داعيةً المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والمنظمات الإنسانية إلى تحرك عاجل لإدخال معدات الإصلاح والوقود والأدوية والمستلزمات المخبرية ومواد التطهير والنظافة للأسر النازحة.

وأكدت الوزارة، أن احتواء خطر تفشي الأوبئة واتساع نطاقها في قطاع غزة، وحماية الأطفال الرضع والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، يتطلبان تدخلاً دولياً عملياً وفورياً يترجم إلى إجراءات ميدانية وإمدادات مستدامة قبل تفاقم الوضع الصحي بشكل يصعب احتواؤه.

وكان وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان حذر في 7 تشرين الثاني الجاري من تفاقم الكارثة الصحية ‏والإنسانية في قطاع غزة، في ظل غرق آلاف خيام النازحين بمياه الأمطار، وتدهور ‏الأوضاع البيئية والصحية، وانعدام مقومات الإيواء الآمن، داعياً المجتمع الدولي والأمم ‏المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة مئات آلاف الفلسطينيين.