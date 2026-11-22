سيئول-سانا

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قدّم وزير التعليم الكوري الجنوبي تشوي كيو-جين استقالته، اليوم ‏الأحد، إثر الإرباك الذي تسببت به إجراءات مكافحة الغش باستخدام ‏الذكاء الاصطناعي، والتي أُعلنت قبيل امتحان القبول الجامعي ‏الوطني يوم الخميس الماضي‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” عن الوزير تشوي قوله، في ‏بيان أصدرته الوزارة: “بصفتي الوزير المسؤول، أدرك أنني لا ‏أستطيع التهرب من الانتقادات الموجهة إلينا بشأن التقصير في ‏الاستعداد المسبق”، وأشعر بمسؤولية عميقة وأتقدم باستقالتي”.‎

من جانبها، أفادت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، كانغ يو-جونغ، ‏ في تصريح صحفي، بأن الرئيس الكوري لي جاي ميونغ قبل ‏استقالة تشوي بعد نحو ساعة من إعلانه الاستقالة، مشيرةً إلى أن ‏إجراءات ترشيح خلف له ستسير وفقاً للأصول المتبعة‎.‎

وكانت وزارة التعليم الكورية الجنوبية فرضت عشية الامتحان ‏تدابير مشددة شملت قصر الأدوات المسموح بإدخالها إلى قاعات ‏الاختبار على أقلام الرصاص، وتغطية أزرار الملابس بملصقات ‏لحجب أي كاميرات تجسس مصغّرة، فضلاً عن إرسال ثلاثة ‏تنبيهات طوارئ إلى الهواتف المحمولة في أنحاء البلاد خلال ‏الاختبار، للمساعدة في كشف الطلاب الذين لم يسلموا هواتفهم، ما ‏أسفر عن رصد 111 حالة اشتباه بالغش باستخدام أجهزة إلكترونية‎.‎

وجاءت هذه الإجراءات وسط مخاوف متصاعدة من الغش ‏التكنولوجي، عقب فضائح مماثلة طالت امتحانات المحاسبين ‏وكليات الحقوق مؤخراً، إلى جانب موجة انتقادات واجهها الوزير ‏المذكور، إثر تصريحه أمام البرلمان بأنه لا يستطيع الجزم بإمكانية ‏كشف جميع حالات الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي، عازياً ذلك ‏إلى تقدمه في السن حيث يبلغ 72 عاماً.

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