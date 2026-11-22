سيئول-سانا
قدّم وزير التعليم الكوري الجنوبي تشوي كيو-جين استقالته، اليوم الأحد، إثر الإرباك الذي تسببت به إجراءات مكافحة الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي أُعلنت قبيل امتحان القبول الجامعي الوطني يوم الخميس الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” عن الوزير تشوي قوله، في بيان أصدرته الوزارة: “بصفتي الوزير المسؤول، أدرك أنني لا أستطيع التهرب من الانتقادات الموجهة إلينا بشأن التقصير في الاستعداد المسبق”، وأشعر بمسؤولية عميقة وأتقدم باستقالتي”.
من جانبها، أفادت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، كانغ يو-جونغ، في تصريح صحفي، بأن الرئيس الكوري لي جاي ميونغ قبل استقالة تشوي بعد نحو ساعة من إعلانه الاستقالة، مشيرةً إلى أن إجراءات ترشيح خلف له ستسير وفقاً للأصول المتبعة.
وكانت وزارة التعليم الكورية الجنوبية فرضت عشية الامتحان تدابير مشددة شملت قصر الأدوات المسموح بإدخالها إلى قاعات الاختبار على أقلام الرصاص، وتغطية أزرار الملابس بملصقات لحجب أي كاميرات تجسس مصغّرة، فضلاً عن إرسال ثلاثة تنبيهات طوارئ إلى الهواتف المحمولة في أنحاء البلاد خلال الاختبار، للمساعدة في كشف الطلاب الذين لم يسلموا هواتفهم، ما أسفر عن رصد 111 حالة اشتباه بالغش باستخدام أجهزة إلكترونية.
وجاءت هذه الإجراءات وسط مخاوف متصاعدة من الغش التكنولوجي، عقب فضائح مماثلة طالت امتحانات المحاسبين وكليات الحقوق مؤخراً، إلى جانب موجة انتقادات واجهها الوزير المذكور، إثر تصريحه أمام البرلمان بأنه لا يستطيع الجزم بإمكانية كشف جميع حالات الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي، عازياً ذلك إلى تقدمه في السن حيث يبلغ 72 عاماً.