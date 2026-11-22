أبو ظبي-سانا
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، استمرار الاعتداءات الإيرانية على البحرين.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان على منصة “إكس”، أن هذه الاعتداءات على البحرين تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتهديداً لأمنها واستقرارها.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكل الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، مساء أمس، تعرض منشأة صناعية مدنية لاعتداء إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات.