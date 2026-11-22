أبو ظبي-سانا‌‎ ‎

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، استمرار ‏الاعتداءات الإيرانية على البحرين‎.‎

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان على منصة “إكس”، أن ‏هذه الاعتداءات على البحرين تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتهديداً ‏لأمنها واستقرارها‎.‎

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ‏ودعمها لكل الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على أمنها ‏واستقرارها‎.‎

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، مساء أمس، تعرض منشأة ‌‏صناعية مدنية لاعتداء إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع ‌‏أضرار مادية دون تسجيل إصابات‎.‎