عمّان-سانا

أدان الأردن اليوم الأحد الاعتداء الإيراني الذي استهدف منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين، معتبراً أنه انتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيد خطير وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “إن الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع البحرين، ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها”.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أمس السبت تعرض منشأة صناعية مدنية لاعتداء إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع ووقوع أضرار مادية، دون تسجيل إصابات.