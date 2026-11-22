جاكرتا-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، فيما فُقد 36 عاملاً جراء حريق اندلع مساء السبت في مصنع لإنتاج الحلوى في إقليم بانتن غرب إندونيسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية “أنتارا” عن الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ “باسارناس” قولها في بيان: “إن فرق الإنقاذ انتشرت في مصنع فونوسا أغونغ موليا بمنطقة سيراغ، عقب ورود معلومات عن احتمال احتجاز عمال داخل المنشأة”، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ عملت طوال الليل على إخماد النيران وتبريد المستودع المتضرر، تمهيداً لدخول فرق الإنقاذ والبحث عن المفقودين، فيما تواصل الفرق المختصة تقييم سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى.

من جهتها، أفادت السلطات المحلية بأن 15 عاملاً تمكنوا من النجاة، بينهم أربعة أصيبوا بجروح، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن العمال المفقودين، ولم تُحدَّد بعد أسباب الحريق.

وفي السابع من أيلول الماضي، لقي 11 شخصاً حتفهم وأصيب 20 آخرون جراء حريق اندلع في سوق قرية بابودا بقضاء بانياي الشرقي في مقاطعة بابوا الوسطى.