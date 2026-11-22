بروكسل-سانا

وقّع الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا مساء السبت، اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة وحماية الاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتأمين سلاسل إمداد أكثر استقراراً ومرونة للطاقة والمواد الخام.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاقيتين تتيحان فرصاً جديدة للشركات الأوروبية والإندونيسية، وتعززان التجارة القائمة على القواعد، متوقعةً ارتفاع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى

إندونيسيا بنحو 40 بالمئة خلال 15 عاماً، وصادرات إندونيسيا من السلع والخدمات إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 14 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وبيّنت المفوضية أن الاتفاقيتين تتضمنان إلغاء الرسوم الجمركية على 98.5 بالمئة من بنود التعرفة الجمركية، وتبسيط إجراءات تصدير السلع الأوروبية إلى إندونيسيا، بما يوفر للمصدرين الأوروبيين أكثر من 600 مليون يورو سنوياً من الرسوم الجمركية.

تعزيز الاستثمارات وسلاسل التوريد

وحسب البيان، تفتح الاتفاقيتان المجال أمام زيادة الاستثمارات الأوروبية في إندونيسيا، ولا سيما في قطاعات السيارات الكهربائية والإلكترونيات والأدوية، كما تتيحان للشركات الأوروبية تقديم خدماتها بملكية كاملة في قطاعات رئيسية، من بينها خدمات الكمبيوتر والاتصالات.

وتنص الاتفاقيتان على حماية الاستثمارات من التمييز غير المبرر والمصادرة والحرمان من العدالة، إلى جانب ضمان حقوق الملكية الفكرية وحماية 221 مؤشراً جغرافياً للاتحاد الأوروبي، وتعزيز سلاسل التوريد المستدامة والموثوقة، ولا سيما في مجال المواد الخام الأساسية.

كما تتضمنان التزامات تتعلق بحماية المناخ والبيئة وحقوق العمال، وتضعان اتفاقية باريس للمناخ في صلب الشراكة، فضلاً عن تخصيص بروتوكول للتعاون بشأن زيت النخيل.

إجراءات التصديق

وتحتاج الاتفاقيتان إلى موافقة البرلمان الأوروبي، فيما تستكمل السلطات الإندونيسية إجراءات التصديق الداخلية، على أن يبدأ تطبيقهما المؤقت بعد استكمال الجانبين إجراءاتهما الداخلية، ويُرجّح أن يكون ذلك مطلع عام 2027.

وتأتي الاتفاقيتان في إطار توجه الاتحاد الأوروبي نحو تنويع شراكاته التجارية وتعزيز حضوره الاقتصادي في منطقة جنوب شرق آسيا.

وكانت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 22 آب الماضي إلى استكمال المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بينهما، وقال وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو حينها: “إنها تتضمن أعلى التزامات جمركية في تاريخ الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها بلاده”، مشيراً إلى أنها ستسهم في توسيع وصول المنتجات الإندونيسية إلى الأسواق الأوروبية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز موقع بلاده في سلاسل التوريد العالمية.