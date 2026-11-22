كانبيرا-سانا

انتقد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز اليوم الأحد، تقريراً صادراً عن مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي، حذّر من أن اتفاقية أوكوس الدفاعية قد تؤدي إلى انخفاض عدد الغواصات الهجومية المتاحة للبحرية الأمريكية، مؤكداً أن الاتفاقية تسير وفق الجدول المحدد وأن إنتاج الغواصات في الولايات المتحدة يشهد زيادة.

ونقلت رويترز عن مارلز قوله في تصريح: “إن مكتب الميزانية مخطئ في تقديراته”، مشيراً إلى أن بلاده لا تشعر بالقلق إزاء التقرير، وأن اتفاقية أوكوس “تسير على قدم وساق”، مع ارتفاع معدل إنتاج الغواصات في الولايات المتحدة.

وأوضح مارلز أن بلاده لا تزال على المسار الصحيح للحصول على أول غواصاتها التي تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة مطلع العقد الثالث من القرن الحالي، وفق الجدول الزمني المحدد.

وكان مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي ذكر في تقرير صدر خلال الشهر الجاري، أن بيع غواصات من فئة “فيرجينيا” إلى أستراليا قد يؤدي إلى تقليص حجم أسطول الغواصات الهجومية الأمريكية حتى عام 2060.

وتنص اتفاقية أوكوس، التي أبرمت عام 2021 بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، على نشر غواصات أمريكية من فئة “فيرجينيا في أستراليا اعتباراً من العام المقبل، وبيع عدد من هذه الغواصات إلى كانبيرا اعتباراً من عام 2030 تقريباً، إضافة إلى تطوير وبناء جيل جديد من الغواصات العاملة بالطاقة النووية بمشاركة أسترالية بريطانية.

وتُعد الاتفاقية أكبر مشروع دفاعي في تاريخ أستراليا، إذ خصصت كانبيرا نحو 368 مليار دولار أسترالي، ما يعادل 243 مليار دولار أمريكي، لتنفيذها على مدى ثلاثة عقود، بما يشمل استثمارات في منشآت وقواعد الإنتاج البريطانية والأمريكية.

وكان وزير الدفاع الأسترالي أكد في تشرين الأول الماضي أن بلاده لا تزال ملتزمة بالجدول الزمني للحصول على غواصاتها النووية الأولى من الولايات المتحدة، في إطار اتفاقية أوكوس، التي تواجه نقاشات بشأن قدرة الولايات المتحدة على تلبية احتياجات حلفائها من الغواصات دون التأثير في متطلبات أسطولها البحري.