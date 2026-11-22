واشنطن-سانا

فرضت وزارة الحرب الأمريكية قيوداً جديدة على التعاون العسكري مع كندا، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات السياسية بين البلدين، على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بضم كندا، والحرب التجارية التي أشعلتها الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الكندية.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين مطلعين قولهم السبت: “إن وزير الحرب بيت هيغسيث أصدر مذكرة سرية للغاية تتضمن توجيهات جديدة لتقييد بعض أشكال التعاون العسكري مع أوتاوا، جرى تعميمها خلال الأسبوع الماضي”، دون الكشف عن تفاصيل الإجراءات أو نطاق تطبيقها.

وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية شون بارنيل: “إن الوزارة تتخذ خطوات لضمان توجيه تعاونها مع كندا بما يخدم الأهداف الدفاعية الأمريكية”، مشيراً إلى أن واشنطن تعطي الأولوية للتعاون الذي يعزز الدفاع عن القارة الأمريكية، ويساعد كندا على الوفاء بالتزاماتها ضمن حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأكد بارنيل أن التوجيهات الجديدة لا تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية أو التعاون العسكري ضمن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) وحلف شمال الأطلسي.

كندا تؤكد استمرار التعاون العسكري

وفي أول رد فعل رسمي، قالت وزارة الدفاع الكندية: “إنها لن تخوض في تكهنات بشأن التقارير الإعلامية”، مؤكدة أن التعاون الدفاعي بين البلدين مستمر، ويستند إلى تاريخ طويل من الشراكة والالتزام المشترك بالدفاع عن القارة وحماية الأمن الجماعي.

من جانبه، قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي، خلال مشاركته في منتدى هاليفاكس الدولي للأمن: “إنه لم يطّلع على المذكرة، ولم يتلقَّ أي إخطار بتغيير في طبيعة التعاون العسكري”، مشدداً على أن العمل المشترك بين القوات المسلحة في البلدين مستمر كالمعتاد.

وأضاف ماكغينتي: إن الشراكة الدفاعية بين البلدين، الممتدة منذ نحو 70 عاماً في إطار قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، أثبتت فاعليتها، مؤكداً رغبة بلاده في مواصلة الاستثمار فيها، مع تحمّل مسؤولية أكبر عن أمنها ودفاعها، ولا سيما في منطقة القطب الشمالي.

خلافات تجارية وتباينات بشأن الأمن الأوروبي

وتأتي القيود الأمريكية في وقت تسعى فيه واشنطن وأوتاوا إلى تسوية خلافاتهما التجارية، التي تصاعدت عقب تعثر المفاوضات في آب الماضي وفرض رسوم جمركية متبادلة، قبل أن تلغي واشنطن في تشرين الأول الماضي بعض الرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية والغابات الكندية.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن في 14 تشرين الثاني الجاري إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، عقب محادثات وصفها بالمطولة والموضوعية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤشر إلى استمرار المساعي لتجاوز الخلافات الاقتصادية.

وفي موازاة ذلك، أكد كارني، خلال زيارته الفلبين، أن بلاده لن تتخلى عن حلف شمال الأطلسي، مشدداً على أن مستقبل البنية الأمنية لأوروبا الحرة تحدده الدول الأوروبية والحلف، وليس روسيا، في موقف يعكس تمسك أوتاوا بالتزاماتها ضمن الحلف، رغم التوترات مع واشنطن.

كما تأتي هذه التطورات في ظل تهديدات ترامب المتكررة بضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، ومساعي أوتاوا لتعزيز استقلالها الدفاعي وتقليص اعتمادها على الأسلحة الأمريكية، رغم علاقات التحالف والتعاون الوثيق التي تربط البلدين في المجالين الدفاعي والاستخباراتي، وعضويتهما المشتركة في حلف شمال الأطلسي وتحالف “العيون الخمس” لتبادل المعلومات الاستخباراتية، الذي يضم إلى جانبهما المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.