القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء السبت، مع نظيريه السوداني محيي الدين سالم والإريتري عثمان صالح، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير نادر زكي في تصريح نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: “إن الاجتماع عقد على هامش مشاركة الوزراء في أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث شددوا على أن مسؤولية حوكمة البحر الأحمر وصون أمنه تقع على عاتق الدول المشاطئة له”.

وأضاف زكي: إن الوزراء أكدوا ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض دور الميليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج، مجددين دعمهم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه ورفض إقامة أي كيانات موازية، كما أكدوا دعمهم لوحدة إريتريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد الوزراء على رفض الإجراءات الأحادية، سواء في المجال الأمني أو في قضايا الأمن المائي، مؤكدين أهمية التشاور والتنسيق لترسيخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، ودعم الاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة.

كما أكدوا أهمية مواصلة التنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، والبناء على مخرجات قمة العلمين التشاورية التي عقدت في تشرين الأول الماضي، وضمت مصر والسودان وإريتريا والصومال.

وانطلقت في مدينة أسوان جنوبي مصر، أمس السبت، أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة وزراء وكبار مسؤولين وصناع قرار وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، تحت عنوان “إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب”، وتستمر أعماله يومي 21 و22 تشرين الثاني الجاري.