مكسيكو سيتي-سانا

أعلن الجيش المكسيكي مساء أمس السبت، إلقاء القبض على أحد أبرز زعماء عصابات تهريب المخدرات المطلوبين لدى الولايات المتحدة، خلال عملية أمنية في ولاية سينالوا شمال غرب المكسيك.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الأمانة الوطنية للدفاع في المكسيك قولها في بيان: “إن القوات الخاصة ألقت القبض على فاوستو إيسيدرو ميسا، المعروف بلقب “تشابو إيسيدرو”، وعدد من كبار قادة عصابته”، موضحة أن العملية أسفرت عن مقتل سبعة من المشتبه بهم واعتقال ثمانية آخرين، بينهم ثلاثة من كبار قادة العصابة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اشتباكاً مسلحاً اندلع بين القوات المكسيكية وأفراد العصابة في مدينة غواسافي، فيما أفاد مصدر بمقتل أربعة جنود أُرسلوا لتعزيز الأمن في المدينة، جراء مقاومة مسلحة لمنع اعتقال زعيم العصابة، بالتزامن مع إقامة حواجز على الطرقات في مناطق أخرى من الولاية.

وأوضح الجيش المكسيكي أن ميسا يُشتبه بتزعمه عصابة “بلتران ليفا”، المتحالفة مع أحد الفصيلين المتنافسين داخل كارتل سينالوا، مشيراً إلى اعتقال الرجل الثاني في العصابة ومسؤول عملياتها المالية، ونقل الموقوفين جواً إلى العاصمة مكسيكو سيتي لتسليمهم إلى سلطات الادعاء المختصة.

ورحبت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية “دي إي إيه” بالعملية، ووصفت اعتقال ميسا بأنه “انتصار مهم” ضد إحدى أكثر الشبكات الإجرامية عنفاً في المكسيك، متهمة العصابة بتأجيج العنف وتهريب المخدرات، إلى الولايات المتحدة.

ويواجه ميسا تهماً جنائية في المكسيك والولايات المتحدة، وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي” أدرجه على قائمة أبرز عشرة مطلوبين لديه، ورصد مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وبحسب نشرة المكتب، يقود ميسا عصابة مسؤولة عن تهريب كميات كبيرة من الهيروين والميثامفيتامين والكوكايين والفنتانيل والماريجوانا إلى الولايات المتحدة.

وتأتي العملية في ظل ضغوط أمريكية متواصلة على المكسيك لتكثيف جهود مكافحة تهريب المخدرات، ولا سيما الفنتانيل، وملاحقة الكارتلات المتورطة في أنشطة الجريمة المنظمة والعنف.