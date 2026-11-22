الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان على منصة “إكس”: ”إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الغربية”، دون أن يورد المزيد من التفاصيل.
وفي السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقة مكة المكرمة، داعياً السكان إلى اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً.
وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض.