الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ‏ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية.‏

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان على منصة “إكس”: ‌‏”إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة ‏الغربية”، دون أن يورد المزيد من التفاصيل.‏

وفي السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقة مكة المكرمة، داعياً ‏السكان إلى اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً.‏

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا ‏الحوثي باتجاه ‏منطقة الرياض.‏