مقديشو-سانا‏

بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، مع رئيس هيئة الأركان العامة ‏للقوات المسلحة التركية، سلجوق بيرقدار أوغلو، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالين ‏الدفاعي والأمني.‏

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية “صونا” أنه جرى خلال اللقاء في العاصمة مقديشو مناقشة ‏سبل تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى تكثيف الجهود والتنسيق المشترك ‏في مكافحة الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.‏

من جهة ثانية بحث رئيس البرلمان الصومالي عبد القادر محمد نور، خلال اجتماعه مع ‏المسؤول العسكري التركي والوفد المرافق له، بحضور وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، ‏ورئيس أركان القوات الصومالية إبراهيم محمد محمود تعزيز الشراكة الدفاعية والأمنية ‏ومكافحة الإرهاب حيث نوه وزير الدفاع الصومالي بالدعم التركي المتواصل لبناء وتأهيل ‏قدرات الجيش الصومالي.‏

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في كانون الثاني الماضي دعم بلاده لوحدة ‏أراضي الصومال، واستعداد أنقرة للمساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار فيه.‏