مقديشو-سانا
بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، سلجوق بيرقدار أوغلو، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالين الدفاعي والأمني.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية “صونا” أنه جرى خلال اللقاء في العاصمة مقديشو مناقشة سبل تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى تكثيف الجهود والتنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
من جهة ثانية بحث رئيس البرلمان الصومالي عبد القادر محمد نور، خلال اجتماعه مع المسؤول العسكري التركي والوفد المرافق له، بحضور وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، ورئيس أركان القوات الصومالية إبراهيم محمد محمود تعزيز الشراكة الدفاعية والأمنية ومكافحة الإرهاب حيث نوه وزير الدفاع الصومالي بالدعم التركي المتواصل لبناء وتأهيل قدرات الجيش الصومالي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في كانون الثاني الماضي دعم بلاده لوحدة أراضي الصومال، واستعداد أنقرة للمساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار فيه.