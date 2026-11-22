المنامة-سانا
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، تصدي منظومات دفاعها الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
وقالت القيادة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”: “إن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط بعض الشظايا التي تسببت ببعض الأضرار المادية الطفيفة دون وجود أي إصابات بشرية”، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المملكة.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تعرض منشأة صناعية مدنية لاعتداء إيراني ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات.