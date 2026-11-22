المنامة-سانا‏

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، تصدي منظومات دفاعها الجوي لعدد من ‏الاعتداءات الجوية الإيرانية.‏

وقالت القيادة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”: “إن عمليات الاعتراض نتج ‏عنها سقوط بعض الشظايا التي تسببت ببعض الأضرار المادية الطفيفة دون وجود أي ‏إصابات بشرية”، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي ‏تستهدف المملكة.‏

وكانت وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تعرض منشأة صناعية ‏مدنية لاعتداء إيراني ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات.‏