إسلام أباد-سانا
أكد وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم السبت استمرار وساطة بلاده الدبلوماسية للتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وإنهاء التوتر في المنطقة، محذراً من أن استمرار التصعيد يهدد إمدادات الطاقة ويفاقم التداعيات الاقتصادية والإنسانية على المستوى العالمي.
وفي مقابلة مع شبكة يورونيوز أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية اليوم السبت، أعرب إسحاق دار عن “تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران”، وقال: إن ”المجتمع الدولي لم يعد بإمكانه تحمل استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط في ظل تداعياته على إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي والأوضاع الإنسانية”.
وأكد إسحاق دار، أن إسلام آباد لم تتخلَّ عن مساعيها لإحلال السلام، رغم الانتهاكات اللاحقة للاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران في 18 حزيران الماضي، مشدداً على استمرار جهودها الدبلوماسية لحث واشنطن وطهران على الالتزام بالتعهدات التي وقعتا عليها ولاسيما أن الحوار والدبلوماسية يمثلان المسار الممكن لمعالجة النزاعات الدولية.
يشار إلى أن التحركات الدبلوماسية الباكستانية أثمرت عن استضافة إسلام آباد يومي 10 و11 نيسان الماضي أول مفاوضات مباشرة وجهاً لوجه بين واشنطن وطهران منذ 47 عاماً، وأسفرت عن التوصل إلى “مذكرة تفاهم إسلام آباد” بين الجانبين في 18 حزيران الماضي.