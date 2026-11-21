إسلام أباد-سانا‏

أكد وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم السبت استمرار وساطة بلاده ‏الدبلوماسية للتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وإنهاء التوتر في المنطقة، محذراً من ‏أن استمرار التصعيد يهدد إمدادات الطاقة ويفاقم التداعيات الاقتصادية والإنسانية على المستوى ‏العالمي.‏

وفي مقابلة مع شبكة يورونيوز أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية اليوم السبت، أعرب إسحاق ‏دار عن “تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران”، وقال: إن ‌‏”المجتمع الدولي لم يعد بإمكانه تحمل استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط في ظل ‏تداعياته على إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي والأوضاع الإنسانية”.‏

وأكد إسحاق دار، أن إسلام آباد لم تتخلَّ عن مساعيها لإحلال السلام، رغم الانتهاكات اللاحقة ‏للاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران في 18 حزيران الماضي، مشدداً على استمرار جهودها ‏الدبلوماسية لحث واشنطن وطهران على الالتزام بالتعهدات التي وقعتا عليها ولاسيما أن الحوار ‏والدبلوماسية يمثلان المسار الممكن لمعالجة النزاعات الدولية.‏

يشار إلى أن التحركات الدبلوماسية الباكستانية أثمرت عن استضافة إسلام آباد يومي 10 و11 ‏نيسان الماضي أول مفاوضات مباشرة وجهاً لوجه بين واشنطن وطهران منذ 47 عاماً، ‏وأسفرت عن التوصل إلى “مذكرة تفاهم إسلام آباد” بين الجانبين في 18 حزيران الماضي.‏