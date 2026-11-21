أبو ظبي-سانا
بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي اليوم السبت، مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين تطورات الأوضاع في المنطقة، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن اللقاء تناول التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها، كما تطرق إلى علاقات التعاون الإستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزه بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وكان رئيس دولة الإمارات، بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 أيلول الماضي، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.