أبو ظبي-سانا‏

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي اليوم ‏السبت، مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين تطورات الأوضاع في المنطقة، ‏وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.‏

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن اللقاء تناول التطورات التي تشهدها منطقة الشرق ‏الأوسط والجهود المبذولة بشأنها، كما تطرق إلى علاقات التعاون الإستراتيجي بين الإمارات ‏والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزه بما يخدم مصالحهما المشتركة.‏

وكان رئيس دولة الإمارات، بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب في ‌‏3 أيلول الماضي، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ‏التطورات التي تشهدها منطقة ‏الشرق الأوسط.‏