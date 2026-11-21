المنامة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء اليوم السبت، عن تعرض منشأة صناعية مدنية لاعتداء إيراني ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وذكرت الوزارة في بيان على منصة إكس: أن “العدوان الإيراني استهدف منشأة صناعية مدنية، نتج عنه حريق بالموقع، وباشر الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة عليه”.

وأضافت أن “المعلومات الأولية تشير إلى وجود أضرار مادية من دون أي إصابات”.

وكانت الوزارة أعلنت بوقت سابق اليوم السبت، وجود خطر محتمل يتهدد مملكة البحرين، داعية السكان لاتخاذ إجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات ‏الرسمية.‏