عدن-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم السبت مقتل وإصابة 149 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 71 آلية ومعدة قتالية تابعة لها خلال تنفيذ 816 عملية عسكرية في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ضمن عملية “فجر اليمن”، مؤكدة مواصلة عملياتها والتصدي لهجمات الميليشيا ومحاولات تسللها وإخماد مصادر نيرانها.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي في بيان نشره عبر منصة “إكس”: “إن العمليات العسكرية شملت 699 عملية قصف بالمدفعية الميدانية، و65 عملية باستخدام الطائرات المسيّرة، و38 عملية براجمات الصواريخ، إضافة إلى 14 غارة جوية، استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي وتجمعاتها وتعزيزاتها، وأسفرت عن مقتل وإصابة 149 من قياداتها الميدانية وعناصرها، وتدمير وإعطاب 71 آلية ومعدة قتالية”.

إحباط هجمات وتسلل على عدة جبهات

أوضح النزيلي أن القوات المسلحة أحبطت محاولات تقدم وتسلل لميليشيا الحوثي في محافظات لحج والضالع وأبين، وأجبرتها على التراجع، مشيراً إلى مواصلة تعزيز المواقع الدفاعية والتعامل مع التحركات الميدانية للميليشيا وفق تطورات الأوضاع.

وفي محافظة تعز، أعلن النزيلي أن القوات المسلحة، بمساندة المقاومة الشعبية، تصدت لهجمات شنتها الميليشيا على عدة جبهات في المدينة وريفها، وأحبطت محاولات التسلل وأجبرت العناصر المهاجمة على التراجع بعد تكبيدها خسائر بشرية ومادية، فيما استهدفت الضربات الجوية والمدفعية مواقع الميليشيا وتعزيزاتها ومستودعات أسلحتها.

وفي جبهتي الجوف ومأرب، أكد النزيلي تمسك القوات المسلحة بمواقعها على خطوط المواجهة ومواصلتها العمليات القتالية ورصد تحركات ميليشيا الحوثي واستهداف مواقعها ومستودعات أسلحتها وإخماد مصادر نيرانها، لافتاً إلى أن القوات في جبهتي شبوة ولحج ردت على مصادر النيران المعادية واستهدفت مواقع الميليشيا وتجمعاتها.

ولفت النزيلي إلى أن مدينة عدن آمنة، وأن جميع التشكيلات العسكرية المكلفة الدفاع عن عدن والمحافظات الجنوبية تعمل تحت قيادة موحدة، مشيراً إلى أن القوات اليمنية تواصل رصد تحشيدات ميليشيا الحوثي على عدد من الجبهات، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي للتعامل مع أي تصعيد.

وأشار النزيلي إلى مواصلة ميليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المناطق المحررة، وقصف منازل المدنيين في ريف تعز، واستخدام الحصار والتجويع ضد أبناء المحافظة، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وجدد النزيلي في ختام البيان التأكيد على مواصلة القوات المسلحة اليمنية عملياتها الهجومية ضمن عملية “فجر اليمن” حتى تحقيق أهدافها، والتصدي لأي هجمات أو محاولات تسلل، والقيام بواجبها في حماية الشعب اليمني ومقدراته.

وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس الجمعة مقتل وإصابة 193 من القيادات الميدانية والعناصر التابعة لميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 81 آلية ومعدة عسكرية، خلال 854 غارة وعملية استهداف نفذتها ضد مواقع الميليشيا وتجمعاتها ضمن عملية “فجر اليمن”.