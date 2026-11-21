الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا ‏الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان نشر ‏عبر منصة “إكس”: “إنّه تم اعتراض وتدمير الطائرة بمنطقة الرياض”، دون أن يورد ‏مزيداً من التفاصيل.

وكان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أدانا، في بيان مشترك أمس، التصعيد ‌‏العسكري لميليشيا الحوثي في اليمن وضد السعودية، ودعيا إلى الوقف الفوري لجميع ‌‏الأنشطة العسكرية، بما فيها الاعتداءات على السفن المدنية التي تهدد الأمن البحري ‌‏في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.