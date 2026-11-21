الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان نشر عبر منصة “إكس”: “إنّه تم اعتراض وتدمير الطائرة بمنطقة الرياض”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وكان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أدانا، في بيان مشترك أمس، التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في اليمن وضد السعودية، ودعيا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية، بما فيها الاعتداءات على السفن المدنية التي تهدد الأمن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.