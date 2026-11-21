روما-سانا

دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، اليوم السبت، البرلمان الإيطالي للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في دعم مسار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمةً إرهابية وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وتبني سياسات أوروبية داعمة لبناء قدرات الدولة اليمنية وتأمين سواحلها وموانئها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الزوبة حذرت خلال لقائها في مدينة نابولي الإيطالية، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي ماوريتسيو غاسباري، من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الخطيرة لاستمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي، وأهمها تفاقم معاناة النازحين وحصار تعز، مطالبةً بضغط دولي للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً لدى المليشيا.

ونوهت الوزيرة اليمنية خلال اللقاء الذي جرى على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى حوارات البحر الأبيض المتوسط، بالموقف الإيطالي الداعم للحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي، ودوره المحوري في العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» وبتعديل ولايتها بما يعزز التعاون مع خفر السواحل اليمني.

من جانبه، أعرب غاسباري عن قلق بلاده إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مجدداً دعم إيطاليا لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ومؤيداً مواصلة دعم جهود إحلال السلام وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية، رحبت في وقت سابق اليوم السبت، بالبيان المشترك الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي ‏والمملكة المتحدة في بروكسل، والذي أدان التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في ‏المنطقة، واستهدافها الملاحة المدنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.‏