الرياض-سانا
أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، الاعتداء الإيراني الذي أدى لاندلاع حريق بإحدى المنشآت الصناعية في البحرين، مؤكداً تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة.
وأكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان على منصة إكس، وقوف وتضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين، ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها للتعامل مع هذا الاعتداء واحتواء تداعياته.
وجدد البديوي التأكيد على أن أمن المملكة وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت بوقت سابق اليوم، عن تعرض منشأة صناعية مدنية لاعتداء إيراني ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات.
مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإيراني على البحرين ويؤكد تضامنه معها
الرياض-سانا