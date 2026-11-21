‏ ‏الرياض-سانا‏

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أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، الاعتداء الإيراني الذي أدى لاندلاع حريق ‏بإحدى المنشآت الصناعية في البحرين، مؤكداً تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة.‏

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وأكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان على منصة إكس، وقوف وتضامن مجلس ‏التعاون الكامل مع مملكة البحرين، ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها للتعامل مع هذا الاعتداء ‏واحتواء تداعياته.‏

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وجدد البديوي التأكيد على أن أمن المملكة وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها ‏جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة كل ما ‏من شأنه المساس بأمنها واستقرارها.‏

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وكانت وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت بوقت سابق اليوم، عن تعرض منشأة صناعية مدنية ‏لاعتداء إيراني ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات.‏