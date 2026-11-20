واشنطن-سانا

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، تأكيده أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو صنع “القنبلة القذرة”، مشيراً إلى أن بلاده تتابع ما يجري في هذا الملف.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها لا تقبل بإبرام اتفاق يكون مقبولاً بالنسبة لنا”، وأضاف: إن “هناك شائعة حول سعي إيران إلى صنع قنبلة قذرة ولكن الولايات المتحدة ستكشف الأمر وتعمل على منعه في حال ثبوت ذلك”.

وأوضح ترامب أنه بحث مع الرئيسين الصيني والروسي خلال القمة الثلاثية في مدينة شنتشن الصينية ملف الحد من انتشار الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت بصورة موسعة ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.

محادثات أوكرانيا والعلاقة مع بكين

فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وصف ترامب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في الصين بأنها “مثمرة للغاية”، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل، فيما استبعد مناقشة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

ووصف ترامب علاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها “رائعة”، في إشارة إلى مستوى العلاقات بين واشنطن وبكين.

انتقادات لسياسة أسعار الفائدة

على الصعيد الاقتصادي، انتقد ترامب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك ناجم عن “تسييس” مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لكنه قال: “إنه لا يحمّل رئيس المجلس كيفن وورش مسؤولية هذا الوضع”.

وكان ترامب قال في مقابلة سابقة مع شبكة فوكس نيوز خلال زيارته إلى الصين: “إن الولايات المتحدة ستراقب تطورات الحرب مع إيران بعد الأول من كانون الثاني المقبل”، من دون أن يوضح دلالة هذا الموعد، مشيراً إلى أن طهران لا تزال تتصرف بعدائية.