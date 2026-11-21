نيويورك- سانا

حذر الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، معلناً تسجيل أكثر من 400 اعتداء منذ أيلول الماضي بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، في حصيلة تجاوزت ما سُجل خلال أي موسم سابق، وأسفرت عن إصابات وأضرار طالت الممتلكات وأكثر من 4000 شجرة وغرسة.

وقال الفريق، الذي يضم ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، في بيان أورده مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم الجمعة: إن الاعتداءات تسببت أيضاً في إتلاف وسرقة أكثر من 25 ألف كيلوغرام من المحاصيل، وطالت نشطاء متضامنين وصحفيين ودبلوماسيين.

اتهامات للسلطات الإسرائيلية بدعم الاعتداءات

انتقد الفريق عدم استجابة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للدعوات المتكررة إلى حماية الفلسطينيين وضمان وصولهم الآمن إلى بساتينهم، وقال في بيانه: “بدلاً من ذلك، شهدنا تغاضياً ودعماً ومشاركة”.

وكشف الفريق أن السلطات الإسرائيلية اقتلعت أو ألحقت أضراراً بأكثر من 10 آلاف شجرة وغرسة مملوكة لفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، معظمها من أشجار الزيتون.

مطالبات دولية بحماية المزارعين ومصادر رزقهم

نقل الفريق عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية المنضوية تحت مظلته مطالبتها السلطات الإسرائيلية بوضع حد لجميع الاعتداءات على الفلسطينيين ومصادر رزقهم، امتثالاً للقانون الدولي، وضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم بحرية وأمان وبشكل منتظم، وتمكينهم من إدخال المستلزمات والمعدات والمركبات الزراعية الأساسية ونقل محاصيلهم بأمان.

كما شدد الفريق على ضرورة وقف مرتكبي الاعتداءات ومحاسبتهم، داعياً الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لضمان تنفيذ هذه التدابير بصورة عاجلة واستمرارها على مدار العام.



ويشكّل موسم حصاد الزيتون أحد أبرز المواسم الاقتصادية والاجتماعية ‏والثقافية لدى الفلسطينيين، ومصدر رزق لعشرات آلاف الأسر، إلا أن ‏الاعتداءات والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية تهدد ‏المحاصيل ومصادر الدخل، وتزيد مخاطر التهجير وفقدان الممتلكات.‏



