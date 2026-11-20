عدن-سانا‏

أكدت الحكومة اليمنية أن المرافق المستهدفة في ميناء الحديدة تُستخدم من قبل ميليشيا ‏الحوثي لاستقبال الأسلحة الإيرانية المهربة، وتحويلها إلى منصات لإدارة الأنشطة ‏العسكرية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي والملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق ‏باب المندب.‏

وأعلن تحالف دعم الشرعية في وقت سابق اليوم الجمعة، استهداف مرافق في ميناء ‏الحديدة قال إنها تُستخدم لأغراض عسكرية وتهريب الأسلحة.‏

وأوضح مجلس الوزراء اليمني، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن تحويل الموانئ ‏والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب الأسلحة ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية ‏يشكل تهديداً لمصالح اليمنيين والأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى استغلال ميليشيا ‏الحوثي المرافق الحيوية للدولة لخدمة مخططها العسكري المرتبط بإيران.‏

حماية المدنيين أولوية مطلقة

وأشار المجلس إلى أن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، لافتاً إلى أن الإنذار المسبق ‏بالإخلاء يعكس الالتزام بقواعد القانون الدولي، ومشدداً على ضرورة منع استغلال ‏المنشآت المدنية في الأنشطة العسكرية وتهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة ‏والملاحة الدولية.‏

وأضاف المجلس أن الحكومة سبق أن كشفت عن وجود عناصر من هيئة الأركان ‏الإيرانية في الحديدة، تعمل انطلاقاً من بعض مرافق الميناء وتشرف على تهريب ‏الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبراً أن ‏ذلك يندرج في إطار الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي وتطوير قدراتها العسكرية ‏وتوسيع تهديداتها للممرات البحرية الدولية.‏

استمرار تدفق السلع والمساعدات الإنسانية

وفيما يتعلق بالأوضاع المعيشية، طمأن مجلس الوزراء اليمني المواطنين إلى استمرار ‏تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات ‏المعتمدة، مؤكداً أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة ‏تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية لتلبية احتياجاتهم.‏

وجددت الحكومة وتحالف دعم الشرعية التزامهما بالقانون الدولي الإنساني وحماية ‏المدنيين، داعيين المجتمع الدولي إلى التصدي لاستغلال ميليشيا الحوثي المنشآت ‏المدنية في تهريب الأسلحة والأنشطة العسكرية.‏

وحملت الحكومة ميليشيا الحوثي مسؤولية عسكرة ميناء الحديدة، مؤكدة أن الموانئ ‏اليمنية مرافق لخدمة الشعب، وليست منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة ‏الدولية.‏