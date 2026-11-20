القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطيني وأُصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات جنودها ومستوطنيها في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً قُتل مساء اليوم بقصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما أُصيب خمسة آخرون، بينهم حالات خطيرة، بقصف مدفعي شرق مخيم المغازي.

وتسبب استمرار القصف وإطلاق النار ونسف المنازل شرق مخيم المغازي بنزوح عشرات العائلات، بينما فجّرت قوات الاحتلال مباني ومنشآت شرق خان يونس جنوب القطاع، باستخدام صناديق متفجرة ألقتها مسيّرات على المنازل.

وفي الضفة الغربية، أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها حارة البيادر في أريحا، وآخر بالرصاص الحي خلال هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله، كما أُصيب شاب جراء تعرضه للضرب المبرح خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل.

وكان فلسطيني قُتل فجر اليوم وأُصيب آخرون بقصف مسيّرة للاحتلال المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.