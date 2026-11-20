باريس-سانا
أدانت فرنسا اليوم الجمعة، وبشدة الضربات الروسية الجديدة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وأسفرت عن سقوط قتلى من المدنيين، كما طالت مبنيي السفارتين النمساوية والهولندية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس”: “إن هذه الهجمات تمثل جرائم، وفرنسا تدينها بأشد العبارات”، مضيفاً: إنه طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجمات الروسية.
واعتبر بارو أنه من الضروري مساءلة روسيا عما وصفه بالانتهاكات، معرباً عن تضامن بلاده الكامل مع الشعب الأوكراني.
وجاءت التصريحات الفرنسية عقب سلسلة هجمات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ليلة أمس الخميس وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص، وفقاً لما أفادت به وكالة أوكرانفورم الأوكرانية، إضافة إلى وقوع أضرار بمبنيي السفارتين النمساوية والهولندية، وكاتدرائية القديس فولوديمير التاريخية.