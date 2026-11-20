باريس-سانا

أدانت فرنسا اليوم الجمعة، وبشدة الضربات الروسية الجديدة التي استهدفت العاصمة ‏الأوكرانية كييف، وأسفرت عن سقوط قتلى من المدنيين، كما طالت مبنيي السفارتين ‏النمساوية والهولندية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس”: “إن هذه الهجمات تمثل جرائم، وفرنسا تدينها بأشد العبارات”، مضيفاً: إنه طلب عقد اجتماع ‏لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجمات الروسية.‏

واعتبر بارو أنه من الضروري مساءلة روسيا عما وصفه بالانتهاكات، معرباً عن ‏تضامن بلاده الكامل مع الشعب الأوكراني.

وجاءت التصريحات الفرنسية عقب سلسلة هجمات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية ‏كييف ليلة أمس الخميس وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص، وفقاً لما أفادت به وكالة ‏أوكرانفورم الأوكرانية، إضافة إلى وقوع أضرار بمبنيي السفارتين النمساوية والهولندية، و‏كاتدرائية القديس فولوديمير التاريخية.‏