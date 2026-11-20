فيينا-سانا
أكد اليمن اليوم الجمعة، أنّ استمرار الدعم الإيراني العسكري والتقني واللوجستي لميليشيا الحوثي، بما في ذلك تزويدها بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، واستخدام الأراضي اليمنية منصة لتهديد أمن اليمن واستهداف المنشآت المدنية والمطارات ومنشآت الطاقة، يمثّل انتهاكاً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مندوب اليمن الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيثم شجاع الدين قوله خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة: إنّ هذه الممارسات، إلى جانب التهديدات التي تطول الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، تكشف خطورة توظيف القدرات والتقنيات العسكرية في زعزعة استقرار المنطقة.
ودعا شجاع الدين إيران إلى وقف تدخلاتها في الشأن اليمني، ووقف دعم وتسليح ميليشيا الحوثي واحترام سيادة الجمهورية اليمنية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2624 لسنة 2022، بشأن منع تصدير الأسلحة إلى الحوثيين أو بيعها أو نقلها إليهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي.
وأكد أن الأمن والسلم الدوليين لا يتجزأان، ولا يمكن تحقيقهما في ظل استمرار سياسات زعزعة الاستقرار أو الإخلال بالالتزامات الدولية، سواء في المجال النووي أو في المجالين الأمني والعسكري. وكان اليمن حذر على لسان وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة محمد مساعد الأميري في الثالث من الشهر الماضي من تداعيات الدعم الإيراني للجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، وما يترتب عليه من تعزيز قدراتها العسكرية والتقنية بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ، وتهديد أمن المنطقة والممرات البحرية الدولي