فيينا-سانا‏

أكد اليمن اليوم الجمعة، أنّ استمرار الدعم الإيراني العسكري والتقني واللوجستي لميليشيا ‏الحوثي، بما في ذلك تزويدها بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، واستخدام الأراضي اليمنية ‏منصة لتهديد أمن اليمن واستهداف المنشآت المدنية والمطارات ومنشآت الطاقة، يمثّل ‏انتهاكاً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مندوب اليمن الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيثم ‏شجاع الدين قوله خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة: إنّ هذه الممارسات، إلى جانب ‏التهديدات التي تطول الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، تكشف ‏خطورة توظيف القدرات والتقنيات العسكرية في زعزعة استقرار المنطقة.‏

ودعا شجاع الدين إيران إلى وقف تدخلاتها في الشأن اليمني، ووقف دعم وتسليح ميليشيا ‏الحوثي واحترام سيادة الجمهورية اليمنية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2624 لسنة ‌‏2022، بشأن منع تصدير الأسلحة إلى الحوثيين أو بيعها أو نقلها إليهم، بصورة مباشرة ‏أو غير مباشرة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي.‏

وأكد أن الأمن والسلم الدوليين لا يتجزأان، ولا يمكن تحقيقهما في ظل استمرار سياسات ‏زعزعة الاستقرار أو الإخلال بالالتزامات الدولية، سواء في المجال النووي أو في المجالين ‏الأمني والعسكري.‏ وكان اليمن حذر على لسان وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة محمد مساعد ‏الأميري في الثالث من الشهر الماضي من تداعيات الدعم الإيراني للجماعات المسلحة ‏خارج مؤسسات الدولة، وما يترتب عليه من تعزيز قدراتها العسكرية والتقنية بما في ذلك ‏الطائرات المسيرة والصواريخ، وتهديد أمن المنطقة والممرات البحرية الدولي