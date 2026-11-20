لاهاي-سانا

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “OPCW” اليوم الجمعة أن ألمانيا قدمت مساهمةً بقيمة 1.4 مليون يورو إلى الصندوق الائتماني المخصص لبعثات المنظمة في سوريا.

وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن المساهمة ستدعم مواصلة عملها التقني المستقل في سوريا، بما يشمل أنشطة التحقق وإيفاد بعثات الخبراء، في إطار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشارت المنظمة إلى أن عملها في سوريا يشكل جزءاً أساسياً من جهودها الرامية إلى ترسيخ الحظر الدولي للأسلحة الكيميائية.

و قالت الممثلة الدائمة لألمانيا لدى المنظمة، غودرون لينغنر: إن المجلس التنفيذي قرر في تموز الماضي إعادة حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية، مشيرةً إلى أن سوريا شهدت بعد أسابيع قليلة أول عملية تدمير لأسلحة كيميائية تحت إشراف المنظمة منذ عام 2014.

ورحبت لينغنر بهذا التقدم، ولا سيما فيما يتعلق بالتدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية الذي يعود إلى حقبة الأسد مضيفة: “لقد أثبتت سوريا أنها شريكٌ موثوق، حيث تعاونت بشكل وثيق مع الأمانة الفنية وعملت بلا كلل لضمان الامتثال الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.

وأكدت أن ألمانيا تقدم مساهمتها الجديدة لدعم استمرار عمل بعثات المنظمة في ظل التحديات ومخاطر الانتشار.

وكانت المنظمة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري تقديم الدنمارك أكثر من 800 ألف يورو للصندوق الائتماني لبعثاتها في سوريا، بينما قدمت المملكة المتحدة 585 ألف يورو في 11 أيلول الماضي.

وتتيح المساهمات الطوعية للدول الأعضاء توفير الموارد اللازمة لبعثات المنظمة، ومواصلة تنفيذ مهامها الفنية والتشغيلية.