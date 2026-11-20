تالين-سانا



أعلنت الحكومة الإستونية اليوم الجمعة، أنها قررت إغلاق المعابر الحدودية البرية مع روسيا اعتباراً من الأول من الشهر المقبل بسبب “الأعمال العدائية التي تقوم بها روسيا”.



وقال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساكنا في منشور على منصة “إكس”: “إنّ قرار الإغلاق ليس رد فعل على حادثة واحدة، بل هو استجابة للعدوان الروسي المستمر، وأعمال التخريب، والعمليات الهجينة التي تستهدف إستونيا وأوروبا”.



وأضاف تساكنا: “سبق أن أكّدنا أن استمرار هذه الهجمات سيؤدي إلى اتخاذ تدابير أمنية إضافية، وهذا بالضبط ما نقوم به الآن”، مشدداً على أنه “لا يمكن لإستونيا أن تسمح لروسيا باستغلال حركة التنقل عبر الحدود لتجنيد الأفراد والتأثير عليهم، أو لتنظيم أعمال تخريبية، أو للالتفاف على العقوبات”.



واعتبر وزير الخارجية الإستوني أنه ومن خلال هذه الخطوة “لا تحمي تالين أمن إستونيا فحسب، بل تحمي أيضاً أمن الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن”.



وكانت إستونيا اتهمت الأحد الماضي أجهزة الأمن الروسية بتدبير محاولةٍ لإضرام النار في شركة دفاعية إستونية، في واقعة قالت إنها الثانية من نوعها هذا العام، فيما نفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف هذا الاتهام، واصفاً إياه بأنه جزء مما سماه “نمطاً من الادعاءات الزائفة” ضد موسكو التي تصدر عن دول أوروبية.



ووفقاً للحكومة الإستونية، تمتلك إستونيا -وهي عضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وداعم قوي لأوكرانيا- خمس نقاط عبور، يمكن للمسافرين من خلالها دخول روسيا أو مغادرتها.



وكانت فنلندا، الجارة الشمالية لإستونيا، أغلقت معابرها الحدودية مع روسيا في عام 2023 وما زالت مغلقة حتى الآن، في حين تُبقي دول البلطيق الواقعة إلى الجنوب -لاتفيا وليتوانيا- معابرها مفتوحة.