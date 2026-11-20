القاهرة-سانا‏

رحّب البرلمان العربي بإعلان بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على شركات ومنظمات ‏وأفراد إسرائيليين متورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وبتوسيع البؤر ‏والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.‏

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واعتبر البرلمان العربي في بيان نُشر اليوم الجمعة على موقعه الرسمي أن هذه ‏الخطوات تمثل تحركاً مهماً نحو ترجمة المواقف الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال ‏الإسرائيلي إلى إجراءات عملية تستهدف محاسبة المتورطين في ترسيخ المشروع ‏الاستيطاني.‏

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ودعا البرلمان جميع حكومات دول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوات، وفرض عقوبات ‏مماثلة على الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في إنشاء المستوطنات وتمويلها ‏وتوسيعها، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المستوطنين المتورطين في الاعتداءات والجرائم ‏بحق الشعب الفلسطيني، بما يضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب، ويحول دون ‏استمرار المشروع الاستيطاني الذي يقوّض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.‏

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وأكد البرلمان أن مواجهة الاستيطان الإسرائيلي لم تعد تحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة ‏والاستنكار، وإنما تستوجب مواقف دولية جادة وإجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال ‏والمتورطين في جرائمه، ووقف جميع أشكال الدعم والتعاملات التي تسهم في ترسيخ ‏الاستيطان، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته ‏المستقلة كاملة السيادة.‏

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وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في 17 تشرين الثاني الجاري فرض عقوبات على ‏ثماني شركات إسرائيلية تعمل في ‏مجال الإنشاءات والتطوير العقاري المرتبط ‏بالمستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلى حركة «تساف 9» لعرقلتها ‏دخول ‏المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيما فرضت أستراليا عقوبات على ثلاثة أفراد ‏وأربعة كيانات إسرائيلية ‏على خلفية التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الفلسطينيين.‏

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ولاقى القراران البريطاني والاسترالي ترحيباً دولياً واسعاً.‏