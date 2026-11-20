موسكو-كييف-سانا ‏

تواصلت الضربات العسكرية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا اليوم الجمعة، مستهدفة مواقع ‏عسكرية ومنشآت حيوية وبنى تحتية في عدد من المناطق وسط تقارير عن مقتل ‏وإصابة مدنيين ووقوع أضرار مادية في البلدين.‏

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر حسابه في التلغرام اليوم الجمعة: إن هجوماً ‏بالطائرات المسيرة الروسية على كييف خلال الليل أسفر عن مقتل شخص وإصابة ‏خمسة آخرين، مشيراً إلى أن ضربات بصواريخ باليستية تسببت بأضرار في ثلاثة ‏جسور فوق نهر دنيبرو في العاصمة الأوكرانية.‏

وأوضح كليتشكو أن جسر بوديلسكو-فوسكريسنسكي تعرض لأضرار، ما أدى إلى ‏إغلاق حركة المرور عليه من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى للنهر، كما لحقت ‏أضرار بجسري دارنيتسكي و” بيفدينّي” الجنوبي.‏

قتلى في لوغانسك

وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية في لوغانسك مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة ‏آخرين، جراء هجوم قالت: إن القوات الأوكرانية شنته على قرية يوبيليني في إقليم ‏لوغانسك، خلال ساعات الليل.‏

ونقلت وكالة سبوتنيك عن السلطات قولها: إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت معظم ‏الأهداف الجوية، فيما تمكنت طائرات مسيّرة من الوصول إلى المنطقة وإصابة عدد ‏من المباني السكنية، ما تسبب بانهيار أجزاء من الأرضيات الخرسانية بين طوابق أحد ‏المباني.‏

ضربات روسية واسعة

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها شنت خلال الليل ضربات ‏مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة من قواعد برية وبحرية وجوية، إضافة إلى طائرات ‏مسيّرة، استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومنشآت للطاقة تستخدمها القوات ‏الأوكرانية.‏

‏ وأوضحت الوزارة أن الضربات طالت مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري ‏الأوكراني ومستودعات تُستخدم لإنتاج وتخزين الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة ‏بعيدة ومتوسطة المدى، فضلاً عن منشآت للطاقة والبنية التحتية للنقل في كييف ‏ومقاطعات كييف ودنيبروبتروفسك وميكولايف ولفيف وإيفانو فرانكيفسك.‏

وأشارت الوزارة إلى أن الضربات استهدفت أيضاً منشآت للبنية التحتية للموانئ في ‏مقاطعة أوديسا، وسفناً بحرية قالت: إنها تُستخدم لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية.‏

تحذيرات من التصعيد

وعلى الصعيد السياسي، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ‏هولندا بالتورط في الهجوم على جسر القرم، بعد إعلان شركة الأسلحة الهولندية ‏الخاصة “ديستينوس” استخدام صواريخ “روتا” وطائرات مسيّرة تابعة لها في الهجوم ‏الذي استهدف الجسر في 17 تشرين الثاني الجاري.‏

ونقلت الخارجية الروسية عبر موقعها عن زاخاروفا قولها: إن اعتراف الشركة أثار جدلاً ‏داخل هولندا، مشيرة إلى وجود أصوات حذرت من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة إلى ‏أوكرانيا، فيما انتقدت تصريحات وزير الخارجية الهولندي التي تنفي مشاركة بلاده في ‏الحرب.‏

واعتبرت زاخاروفا أن الدعم العسكري والمالي الهولندي لكييف، والذي تجاوز 12.4 ‏مليار يورو منذ عام 2022، إلى جانب تقارير عن مشاركة طيارين هولنديين ‏متقاعدين في العمليات القتالية، يمثل تصعيداً عسكرياً، مؤكدة أن موسكو ترصد هذه ‏التحركات وتأخذها في الحسبان عند التخطيط العسكري.‏

وكانت العاصمة الإماراتية أبو ظبي استضافت في العاشر من الشهر الجاري جولة ‏جديدة من ‌‏المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية للدفع نحو تسوية تنهي ‌‏الحرب، غير أن الخلافات مستمرة بشأن ‌‏الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية ‏وترتيبات ما بعد الحرب.‏