موسكو-كييف-سانا
تواصلت الضربات العسكرية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا اليوم الجمعة، مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت حيوية وبنى تحتية في عدد من المناطق وسط تقارير عن مقتل وإصابة مدنيين ووقوع أضرار مادية في البلدين.
وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر حسابه في التلغرام اليوم الجمعة: إن هجوماً بالطائرات المسيرة الروسية على كييف خلال الليل أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، مشيراً إلى أن ضربات بصواريخ باليستية تسببت بأضرار في ثلاثة جسور فوق نهر دنيبرو في العاصمة الأوكرانية.
وأوضح كليتشكو أن جسر بوديلسكو-فوسكريسنسكي تعرض لأضرار، ما أدى إلى إغلاق حركة المرور عليه من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى للنهر، كما لحقت أضرار بجسري دارنيتسكي و” بيفدينّي” الجنوبي.
قتلى في لوغانسك
وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية في لوغانسك مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين، جراء هجوم قالت: إن القوات الأوكرانية شنته على قرية يوبيليني في إقليم لوغانسك، خلال ساعات الليل.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن السلطات قولها: إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت معظم الأهداف الجوية، فيما تمكنت طائرات مسيّرة من الوصول إلى المنطقة وإصابة عدد من المباني السكنية، ما تسبب بانهيار أجزاء من الأرضيات الخرسانية بين طوابق أحد المباني.
ضربات روسية واسعة
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها شنت خلال الليل ضربات مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة من قواعد برية وبحرية وجوية، إضافة إلى طائرات مسيّرة، استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ومنشآت للطاقة تستخدمها القوات الأوكرانية.
وأوضحت الوزارة أن الضربات طالت مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومستودعات تُستخدم لإنتاج وتخزين الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة بعيدة ومتوسطة المدى، فضلاً عن منشآت للطاقة والبنية التحتية للنقل في كييف ومقاطعات كييف ودنيبروبتروفسك وميكولايف ولفيف وإيفانو فرانكيفسك.
وأشارت الوزارة إلى أن الضربات استهدفت أيضاً منشآت للبنية التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا، وسفناً بحرية قالت: إنها تُستخدم لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية.
تحذيرات من التصعيد
وعلى الصعيد السياسي، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هولندا بالتورط في الهجوم على جسر القرم، بعد إعلان شركة الأسلحة الهولندية الخاصة “ديستينوس” استخدام صواريخ “روتا” وطائرات مسيّرة تابعة لها في الهجوم الذي استهدف الجسر في 17 تشرين الثاني الجاري.
ونقلت الخارجية الروسية عبر موقعها عن زاخاروفا قولها: إن اعتراف الشركة أثار جدلاً داخل هولندا، مشيرة إلى وجود أصوات حذرت من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما انتقدت تصريحات وزير الخارجية الهولندي التي تنفي مشاركة بلاده في الحرب.
واعتبرت زاخاروفا أن الدعم العسكري والمالي الهولندي لكييف، والذي تجاوز 12.4 مليار يورو منذ عام 2022، إلى جانب تقارير عن مشاركة طيارين هولنديين متقاعدين في العمليات القتالية، يمثل تصعيداً عسكرياً، مؤكدة أن موسكو ترصد هذه التحركات وتأخذها في الحسبان عند التخطيط العسكري.
وكانت العاصمة الإماراتية أبو ظبي استضافت في العاشر من الشهر الجاري جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية للدفع نحو تسوية تنهي الحرب، غير أن الخلافات مستمرة بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.