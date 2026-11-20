بكين-سانا‏

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن علاقة بلاده مع الصين مهمة لاقتصاد ‏البلدين وأمنهما واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن إجراء حوارات مباشرة يتيح لأستراليا ‏الدفاع عن مصالحها.‏

وقال ألبانيزي في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الجمعة: إن الصادرات الأسترالية ‏إلى الصين تواصل نموها، وإن بلاده ستواصل العمل على فتح أسواق جديدة أمام ‏الشركات الأسترالية.

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ولفت إلى موافقة الرئيس الصيني شي جين بينغ على تخصيص عام 2027 عاماً ‏للسياحة الأسترالية الصينية، ما من شأنه الإسهام في توفير فرص عمل وتعزيز التبادل ‏السياحي بين البلدين.‏

وجاءت تدوينة ألبانيزي عقب لقائه الرئيس الصيني اليوم في مدينة شنتشن، بعد يوم ‏من اختتام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).‏

وكان ألبانيزي أكد خلال اللقاء أن بلاده تعمل على بناء علاقة إيجابية وهادئة مع ‏بكين، تقوم على الحوار الواضح والصريح بعيداً عن الخلافات، وبما يخدم المصالح ‏المشتركة للبلدين.‏