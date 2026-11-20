بكين-سانا
أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن علاقة بلاده مع الصين مهمة لاقتصاد البلدين وأمنهما واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن إجراء حوارات مباشرة يتيح لأستراليا الدفاع عن مصالحها.
وقال ألبانيزي في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الجمعة: إن الصادرات الأسترالية إلى الصين تواصل نموها، وإن بلاده ستواصل العمل على فتح أسواق جديدة أمام الشركات الأسترالية.
ولفت إلى موافقة الرئيس الصيني شي جين بينغ على تخصيص عام 2027 عاماً للسياحة الأسترالية الصينية، ما من شأنه الإسهام في توفير فرص عمل وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين.
وجاءت تدوينة ألبانيزي عقب لقائه الرئيس الصيني اليوم في مدينة شنتشن، بعد يوم من اختتام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
وكان ألبانيزي أكد خلال اللقاء أن بلاده تعمل على بناء علاقة إيجابية وهادئة مع بكين، تقوم على الحوار الواضح والصريح بعيداً عن الخلافات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.