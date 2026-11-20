عدن-سانا

كشف مركز تعز الحقوقي اليمني عن احتجاز واختطاف 1477 مدنياً على أيدي ميليشيا الحوثي، في الحواجز والنقاط التابعة لها على الطريق الرابط بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأوضح المركز في تقرير نشره عبر حسابه على منصة “إكس” أن 830 مدنياً احتُجزوا لساعات وخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم، فيما أُجبر 446 آخرون على توقيع ما يسمى “استمارة عائد”، وتعرض 201 مدني للاختطاف والاقتِياد إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وحمل المركز ميليشيا الحوثي المسؤولية عن سلامة المحتجزين والمختطفين، مطالباً بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم، ووقف الاحتجاز التعسفي والتفتيش القسري للهواتف وإجبار المدنيين على التوقيع.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك لضمان حرية تنقل المدنيين ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وكانت الحكومة اليمنية أصدرت أول أمس الأربعاء القانون رقم (1) لعام 2026، القاضي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها.