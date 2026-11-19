برلين-سانا
تكثفت التحركات الدبلوماسية والعسكرية الأوروبية والأمريكية في ظل مساعٍ لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا وسط تأكيدات غربية على ضرورة تنسيق المواقف وعدم اتخاذ قرارات أحادية.
ونقلت وكالة فرانس برس، عن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر قوله اليوم الخميس، عقب اجتماع “تحالف الراغبين” الذي يضم نحو 40 دولة حليفة لأوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين: ”إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في أن تكون أوروبا شريكاً في أي تسوية محتملة للحرب الروسية الأوكرانية”، مشدداً على أن واشنطن لا تسعى إلى فرض اتفاق من جانب واحد.
وأشار كوشنر إلى أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً بقادة “تحالف الراغبين” المجتمعين في ألمانيا، أطلعهم خلاله على نتائج القمة التي جمعته في مدينة شنتشن مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.
موقف أوروبي موحد
من جانبه، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس ضرورة مشاركة بلاده والشركاء الأوروبيين والأوكرانيين والأمريكيين في المفاوضات المرتقبة مع روسيا، مشيراً إلى أن الاستعدادات لعقد جولة جديدة من المحادثات تجري على قدم وساق.
وقال ميرتس، عقب اجتماع “تحالف الراغبين”: “إن بلاده تريد المشاركة في المفاوضات بوصفها جزءاً من فريق موحد يضم أوكرانيا والولايات المتحدة”، موضحاً أن مستشارين أوروبيين وأوكرانيين وأمريكيين سيعقدون اجتماعات في مقر المستشارية الألمانية للتحضير للجولة المقبلة.
وفي السياق ذاته، تعهد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم استمرار دعم بلاده والدول الأوروبية لأوكرانيا، مؤكداً أن هذا الدعم سيستمر طالما اقتضت الضرورة.
وقال بورنم خلال الاجتماع: “إن أوروبا ستبقى إلى جانب كييف ولن تتراجع عن دعمها”، معرباً عن أمله في أن تصل هذه الرسالة بوضوح إلى موسكو.
دعم عسكري متواصل
وعلى الصعيد العسكري، أعلنت بريطانيا والنرويج اليوم عن استثمار مشترك تتجاوز قيمته 100 مليون جنيه إسترليني لتمويل بناء زورقين قتاليين سريعين ومتطورين لصالح البحرية الأوكرانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها البحرية وحماية سواحلها وطرق التجارة الحيوية في البحر الأسود.
وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أنه سيتم بناء الزورقين في المملكة المتحدة، وسيتمتعان بقدرات متقدمة في مجالي الدفاع الجوي والقدرات القتالية، بما يعزز قدرة أوكرانيا على حماية ممر الحبوب في البحر الأسود وتأمين صادراتها الحيوية للاقتصاد الأوكراني والأمن الغذائي العالمي.
ويُموّل المشروع بالتساوي بين بريطانيا والنرويج، من خلال تحالف القدرات البحرية الذي تقوده الدولتان بصورة مشتركة، فيما ستُجهز الزوارق بأنظمة متطورة توفرها شركات أوروبية، في إطار تعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين الدول الحليفة لكييف.
كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني تقديم ألف طائرة مسيّرة إضافية بعيدة المدى لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية، وذلك بعد حزمة كبيرة من المساعدات المتعلقة بالدفاع الجوي أعلن عنها وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنغ خلال اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا.
التزامات مالية وعقوبات
وفي إطار تعزيز الدعم الغربي لكييف، أشار البيان البريطاني إلى إعلان الحكومة، خلال الشهر الماضي، تقديم أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني من الدعم المالي الإضافي لأوكرانيا، إلى جانب التزامها بتقديم 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً كمساعدات عسكرية.
كما لفت إلى حزمة العقوبات التي فرضتها لندن مؤخراً على قطاع النفط الروسي، والتي شملت الشركات النفطية الروسية العشر الكبرى، في خطوة تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص مواردها المالية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى الجمع بين المسار الدبلوماسي وتعزيز الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، بالتوازي مع محاولات إعادة إطلاق المفاوضات مع روسيا، وسط تأكيدات أمريكية على أهمية مشاركة الحلفاء الأوروبيين في صياغة أي تسوية سياسية مقبلة.
وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية منذ شباط 2022، وسط تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة على أوروبا والعالم، حيث شهدت الفترة الماضية تحركات دولية متزايدة لإيجاد تسوية سياسية للحرب، بالتزامن مع استمرار الدعم العسكري والمالي الغربي لكييف وفرض عقوبات اقتصادية على موسكو.