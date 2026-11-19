برلين-سانا‏

تكثفت التحركات الدبلوماسية والعسكرية الأوروبية والأمريكية في ظل مساعٍ لاستئناف المفاوضات ‏والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا وسط تأكيدات غربية على ضرورة تنسيق ‏المواقف وعدم اتخاذ قرارات أحادية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس، عن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر قوله اليوم الخميس، عقب ‏اجتماع “تحالف الراغبين” الذي يضم نحو 40 دولة حليفة لأوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين: ‌‏”إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في أن تكون أوروبا شريكاً في أي تسوية محتملة ‏للحرب الروسية الأوكرانية”، مشدداً على أن واشنطن لا تسعى إلى فرض اتفاق من جانب واحد.‏

وأشار كوشنر إلى أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً بقادة “تحالف الراغبين” المجتمعين في ألمانيا، ‏أطلعهم خلاله على نتائج القمة التي جمعته في مدينة شنتشن مع الرئيسين الروسي فلاديمير ‏بوتين والصيني شي جين بينغ.‏

موقف أوروبي موحد

من جانبه، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس ضرورة مشاركة بلاده والشركاء الأوروبيين ‏والأوكرانيين والأمريكيين في المفاوضات المرتقبة مع روسيا، مشيراً إلى أن الاستعدادات لعقد ‏جولة جديدة من المحادثات تجري على قدم وساق.‏

وقال ميرتس، عقب اجتماع “تحالف الراغبين”: “إن بلاده تريد المشاركة في المفاوضات بوصفها ‏جزءاً من فريق موحد يضم أوكرانيا والولايات المتحدة”، موضحاً أن مستشارين أوروبيين وأوكرانيين ‏وأمريكيين سيعقدون اجتماعات في مقر المستشارية الألمانية للتحضير للجولة المقبلة.‏

وفي السياق ذاته، تعهد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم استمرار دعم بلاده والدول الأوروبية ‏لأوكرانيا، مؤكداً أن هذا الدعم سيستمر طالما اقتضت الضرورة.‏

وقال بورنم خلال الاجتماع: “إن أوروبا ستبقى إلى جانب كييف ولن تتراجع عن دعمها”، معرباً ‏عن أمله في أن تصل هذه الرسالة بوضوح إلى موسكو.‏

دعم عسكري متواصل

وعلى الصعيد العسكري، أعلنت بريطانيا والنرويج اليوم عن استثمار مشترك تتجاوز قيمته 100 ‏مليون جنيه إسترليني لتمويل بناء زورقين قتاليين سريعين ومتطورين لصالح البحرية الأوكرانية، ‏في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها البحرية وحماية سواحلها وطرق التجارة الحيوية في البحر ‏الأسود.‏

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أنه سيتم بناء الزورقين في المملكة ‏المتحدة، وسيتمتعان بقدرات متقدمة في مجالي الدفاع الجوي والقدرات القتالية، بما يعزز قدرة ‏أوكرانيا على حماية ممر الحبوب في البحر الأسود وتأمين صادراتها الحيوية للاقتصاد الأوكراني ‏والأمن الغذائي العالمي.‏

ويُموّل المشروع بالتساوي بين بريطانيا والنرويج، من خلال تحالف القدرات البحرية الذي تقوده ‏الدولتان بصورة مشتركة، فيما ستُجهز الزوارق بأنظمة متطورة توفرها شركات أوروبية، في إطار ‏تعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين الدول الحليفة لكييف.‏

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني تقديم ألف طائرة مسيّرة إضافية بعيدة المدى لتعزيز القدرات ‏الدفاعية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية، وذلك بعد حزمة كبيرة من المساعدات المتعلقة ‏بالدفاع الجوي أعلن عنها وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنغ خلال اجتماع مجموعة الاتصال ‏المعنية بالدفاع عن أوكرانيا.‏

التزامات مالية وعقوبات

وفي إطار تعزيز الدعم الغربي لكييف، أشار البيان البريطاني إلى إعلان الحكومة، خلال الشهر ‏الماضي، تقديم أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني من الدعم المالي الإضافي لأوكرانيا، إلى ‏جانب التزامها بتقديم 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً كمساعدات عسكرية.‏

كما لفت إلى حزمة العقوبات التي فرضتها لندن مؤخراً على قطاع النفط الروسي، والتي شملت ‏الشركات النفطية الروسية العشر الكبرى، في خطوة تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على ‏موسكو وتقليص مواردها المالية.‏

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى الجمع بين المسار الدبلوماسي ‏وتعزيز الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، بالتوازي مع محاولات إعادة إطلاق المفاوضات ‏مع روسيا، وسط تأكيدات أمريكية على أهمية مشاركة الحلفاء الأوروبيين في صياغة أي تسوية ‏سياسية مقبلة.‏

وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية منذ شباط 2022، وسط تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية ‏واسعة على أوروبا والعالم، حيث شهدت الفترة الماضية تحركات دولية متزايدة لإيجاد تسوية ‏سياسية للحرب، بالتزامن مع استمرار الدعم العسكري والمالي الغربي لكييف وفرض عقوبات ‏اقتصادية على موسكو. ‏