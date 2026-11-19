بروكسل-سانا

تعرضت أنظمة الموارد البشرية الداخلية التابعة للمفوضية الأوروبية لهجوم إلكتروني واسع النطاق أدى إلى تعطيل ‏عدد من الخدمات الأساسية المخصصة للموظفين، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد نطاق الحادث وآثاره ‏المحتملة.‏

وذكرت شبكة يورونيوز اليوم الخميس ‏أن الهجوم تسبب في تعذر وصول مسؤولي المفوضية لعدة أيام إلى منصة ‏سيسبير، وهي النظام الداخلي المعتمد لإدارة شؤون الموظفين، بما يشمل الاطلاع على بيانات الرواتب وتقديم طلبات ‏الإجازات وإرسال جداول العمل والتسجيل في الدورات التدريبية.‏

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الرقمية توماس رينييه أن التحقيقات لا تزال جارية، مشيراً إلى أن ‏المفوضية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، ولم ترصد حتى الآن أي دليل على حدوث اختراق للبيانات ‏يؤثر على موظفي المفوضية ككل.‏

مخاوف من اختراق البيانات الشخصية

وتركز التحقيقات الفنية على تحديد نطاق الاختراق والتحقق من احتمال الوصول غير المصرح به إلى البيانات المخزنة ‏في منصة سيسبير أو نظام التأمين الصحي المشترك، إلى جانب أنظمة الموارد البشرية الأخرى التابعة للمفوضية.‏

وتثير طبيعة البيانات التي تحتويها هذه الأنظمة مخاوف بشأن أمن المعلومات، نظراً إلى اشتمالها على معلومات ‏شخصية وحساسة تتعلق بالرواتب والتأمين الصحي والإجازات، ما يستدعي مستويات عالية من الحماية الرقمية.‏

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني للمؤسسات الأوروبية، مع اعتماد الإدارات الحكومية ‏بشكل متزايد على الأنظمة الإلكترونية في إدارة شؤونها وتخزين بيانات موظفيها.‏

وكانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ‏والسياسة الأمنية كايا كالاس، أعلنت أمس الأول أن الاتحاد ‏يعتزم ‏فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، على خلفية ‏هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في سلاسل ‏المتاجر ‏الكبرى في عدد من الدول الأوروبية، وتسببت باضطرابات ‏في حفظ المواد الغذائية وإتلاف كميات منها.‏