بروكسل-سانا
تعرضت أنظمة الموارد البشرية الداخلية التابعة للمفوضية الأوروبية لهجوم إلكتروني واسع النطاق أدى إلى تعطيل عدد من الخدمات الأساسية المخصصة للموظفين، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد نطاق الحادث وآثاره المحتملة.
وذكرت شبكة يورونيوز اليوم الخميس أن الهجوم تسبب في تعذر وصول مسؤولي المفوضية لعدة أيام إلى منصة سيسبير، وهي النظام الداخلي المعتمد لإدارة شؤون الموظفين، بما يشمل الاطلاع على بيانات الرواتب وتقديم طلبات الإجازات وإرسال جداول العمل والتسجيل في الدورات التدريبية.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الرقمية توماس رينييه أن التحقيقات لا تزال جارية، مشيراً إلى أن المفوضية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، ولم ترصد حتى الآن أي دليل على حدوث اختراق للبيانات يؤثر على موظفي المفوضية ككل.
مخاوف من اختراق البيانات الشخصية
وتركز التحقيقات الفنية على تحديد نطاق الاختراق والتحقق من احتمال الوصول غير المصرح به إلى البيانات المخزنة في منصة سيسبير أو نظام التأمين الصحي المشترك، إلى جانب أنظمة الموارد البشرية الأخرى التابعة للمفوضية.
وتثير طبيعة البيانات التي تحتويها هذه الأنظمة مخاوف بشأن أمن المعلومات، نظراً إلى اشتمالها على معلومات شخصية وحساسة تتعلق بالرواتب والتأمين الصحي والإجازات، ما يستدعي مستويات عالية من الحماية الرقمية.
ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني للمؤسسات الأوروبية، مع اعتماد الإدارات الحكومية بشكل متزايد على الأنظمة الإلكترونية في إدارة شؤونها وتخزين بيانات موظفيها.
وكانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أعلنت أمس الأول أن الاتحاد يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، على خلفية هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في سلاسل المتاجر الكبرى في عدد من الدول الأوروبية، وتسببت باضطرابات في حفظ المواد الغذائية وإتلاف كميات منها.