الدوحة-سانا‏

أدانت دولة قطر اليوم الخميس، بأشد العبارات استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، ‏التي طالت المنشآت المدنية والاقتصادية والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، وأدت إلى ‏أضرار مادية على مركز الملك عبد الله المالي، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعد سلوكاً عدوانياً ‏مشيناً واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين، وانتهاكاً سافراً لسيادة السعودية، وخرقاً واضحاً لقواعد ‏القانون الدولي.‏

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” على تضامن دولة قطر الكامل مع ‏السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها ‏وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مشيرة إلى أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ‏ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.‏

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم تعرض أحد أبراج المركز المالي في ‏العاصمة الرياض لاعتداء شنته ميليشيا الحوثي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في عدد من ‏طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات، وذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم ‏الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 4 صواريخ ‏باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة ‏العربية السعودية.