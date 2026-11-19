الدوحة-سانا
أدانت دولة قطر اليوم الخميس، بأشد العبارات استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، التي طالت المنشآت المدنية والاقتصادية والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، وأدت إلى أضرار مادية على مركز الملك عبد الله المالي، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعد سلوكاً عدوانياً مشيناً واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين، وانتهاكاً سافراً لسيادة السعودية، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” على تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مشيرة إلى أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم تعرض أحد أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض لاعتداء شنته ميليشيا الحوثي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات، وذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.