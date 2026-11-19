واشنطن-سانا
أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرم صفقات تجارية واستثمارات استراتيجية تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار لصالح شركات أمريكية في دول جنوب شرق آسيا، وذلك في إطار جهود واشنطن لتعزيز حضورها الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة.
وأوضح البيت الأبيض، في تدوينة عبر منصة إكس، أن هذه الصفقات، التي تشمل قطاعات الطيران والدفاع والطاقة والبنية التحتية الرقمية، جاءت عقب زيارة عمل استمرت يومين للرئيس ترامب إلى الفلبين للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
أبرز الاتفاقيات
وفقاً للبعثة الأمريكية لدى رابطة آسيان، تتصدر الاتفاقيات صفقة بقيمة 12 مليار دولار أبرمتها شركتا بوينغ وجي إي إيروسبيس لتزويد الخطوط الجوية الفلبينية بـ20 طائرة من طراز بوينغ 787، في واحدة من أكبر الصفقات المعلنة خلال الزيارة.
وفي المجال الدفاعي، تسعى الولايات المتحدة والفلبين إلى تأمين تمويل يتجاوز ملياري دولار لبرامج التسلح الفلبينية، إضافة إلى تقديم 400 مليون دولار لدعم العمليات العسكرية في بحر الصين الجنوبي.
كما تشمل الاتفاقيات مشاريع في قطاع الطاقة، من بينها خطة لشركة سوبيك غرين لإنشاء مستودع وقود في خليج سوبيك بقيمة 40 مليون دولار، إلى جانب مشروع لتحديث مطار باسكو بهدف تعزيز القدرات اللوجستية والاستجابة للكوارث ودعم سلاسل الإمداد.
التوسع الإقليمي
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت البعثة الأمريكية إلى أن تايلاند تعتزم شراء أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة أمريكية الصنع بقيمة تصل إلى 123 مليون دولار، في حين تعهدت واشنطن بدعم برامج الذكاء الاصطناعي في ماليزيا وبروناي، بما في ذلك تخصيص 50 مليون دولار لتطوير السحابة السيادية للذكاء الاصطناعي في ماليزيا بالشراكة مع ائتلاف شركات أمريكية.
وتعهدت الولايات المتحدة بدعم برامج تطوير الذكاء الاصطناعي في ماليزيا وبروناي، مع تخصيص 50 مليون دولار لدعم تطوير السحابة السيادية للذكاء الاصطناعي في ماليزيا بالشراكة مع كونسورتيوم أمريكي.
وتعكس هذه الاتفاقيات توجهاً أمريكياً لتعزيز حضورها الاقتصادي والاستراتيجي في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة تحظى بأهمية متزايدة في سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة والتكنولوجيا.
وكان ترامب أكد أمس توسيع التعاون الدفاعي مع الفلبين، مشيراً إلى أن التحالف بين البلدين يعد من أقدم وأهم الشراكات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، ويشكل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليميين.