واشنطن-سانا ‏

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرم صفقات تجارية واستثمارات استراتيجية ‏تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار لصالح شركات أمريكية في دول جنوب شرق آسيا، وذلك في إطار جهود واشنطن ‏لتعزيز حضورها الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة.‏

وأوضح البيت الأبيض، في تدوينة عبر منصة إكس، أن هذه الصفقات، التي تشمل قطاعات الطيران والدفاع والطاقة ‏والبنية التحتية الرقمية، جاءت عقب زيارة عمل استمرت يومين للرئيس ترامب إلى الفلبين للمشاركة في قمة رابطة ‏دول جنوب شرق آسيا (آسيان).‏

أبرز الاتفاقيات

وفقاً للبعثة الأمريكية لدى رابطة آسيان، تتصدر الاتفاقيات صفقة بقيمة 12 مليار دولار أبرمتها شركتا بوينغ وجي إي ‏إيروسبيس لتزويد الخطوط الجوية الفلبينية بـ20 طائرة من طراز بوينغ 787، في واحدة من أكبر الصفقات المعلنة ‏خلال الزيارة.‏

وفي المجال الدفاعي، تسعى الولايات المتحدة والفلبين إلى تأمين تمويل يتجاوز ملياري دولار لبرامج التسلح الفلبينية، ‏إضافة إلى تقديم 400 مليون دولار لدعم العمليات العسكرية ‏في بحر الصين الجنوبي.‏

كما تشمل الاتفاقيات مشاريع في قطاع الطاقة، من بينها خطة لشركة سوبيك غرين لإنشاء مستودع وقود في خليج ‏سوبيك بقيمة 40 مليون دولار، إلى جانب مشروع لتحديث مطار باسكو بهدف تعزيز القدرات اللوجستية والاستجابة ‏للكوارث ودعم سلاسل الإمداد.‏

التوسع الإقليمي

وعلى المستوى الإقليمي، أشارت البعثة الأمريكية إلى أن تايلاند تعتزم شراء أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة ‏أمريكية الصنع بقيمة تصل إلى 123 مليون دولار، في حين تعهدت واشنطن بدعم برامج الذكاء الاصطناعي في ‏ماليزيا وبروناي، بما في ذلك تخصيص 50 مليون دولار لتطوير السحابة السيادية للذكاء الاصطناعي في ماليزيا ‏بالشراكة مع ائتلاف شركات أمريكية.‏

وتعهدت الولايات المتحدة بدعم برامج تطوير الذكاء الاصطناعي في ماليزيا وبروناي، مع تخصيص 50 مليون دولار ‏لدعم تطوير السحابة السيادية للذكاء الاصطناعي في ماليزيا بالشراكة مع كونسورتيوم أمريكي.‏

وتعكس هذه الاتفاقيات توجهاً أمريكياً لتعزيز حضورها الاقتصادي والاستراتيجي في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة ‏تحظى بأهمية متزايدة في سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة والتكنولوجيا.‏

وكان ترامب أكد أمس توسيع التعاون الدفاعي مع الفلبين، مشيراً إلى أن التحالف بين البلدين يعد من أقدم وأهم ‏الشراكات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، ويشكل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليميين.‏