بغداد-سانا
أعلنت السلطات العراقية بدء إعادة انتشار القطعات العسكرية والأمنية في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، اعتباراً من يوم غد الجمعة، بالتزامن مع رفع مستوى جاهزية القوات المسلحة وفتح تحقيق في شبهات تهريب النفط بالمنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر مطلع، أن إعادة انتشار القوات المشتركة جاءت تنفيذاً لتوجيهات مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وفي السياق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان صدور أمر ديواني بتشكيل مقر مسيطر في جرف الصخر، يضم أربعة تشكيلات أمنية، على أن يبدأ مهامه صباح غد الجمعة، ويتولى القيادة والسيطرة على القطعات التابعة له، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في محافظات بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.
من جهته، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن دخول قطعات القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها حالة الإنذار (ج)، اعتباراً من اليوم الخميس، بهدف تعزيز مستويات الجاهزية العسكرية والأمنية.
وفي تطور متصل، نقلت الوكالة العراقية عن مصدر رفيع إلقاء القبض على مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية علي عبد الكريم الموسوي، على خلفية اعترافات أدلى بها أمام القضاء بشأن وجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وجّه في الـ16 من تشرين الثاني الجاري القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، وحدد مهلة لخروج عناصر ميليشيا حزب الله منها، في إطار تحرك حكومي لملاحقة شبهات تهريب النفط وفرض سلطة الدولة وتطبيق أحكام الدستور.
وتقع منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، وشهدت خلال السنوات الماضية إجراءات أمنية خاصة، فيما بدأت الحكومة العراقية متابعة شبهات التلاعب بأنابيب النفط ووجود منشآت لتكريره وتخزينه داخل المنطقة، استناداً إلى تقارير استخبارية.