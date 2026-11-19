بغداد-سانا‏

أعلنت السلطات العراقية بدء إعادة انتشار القطعات العسكرية والأمنية في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، اعتباراً ‏من يوم غد الجمعة، بالتزامن مع رفع مستوى جاهزية القوات المسلحة وفتح تحقيق في شبهات تهريب النفط بالمنطقة.‏

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر مطلع، أن إعادة انتشار القوات المشتركة جاءت تنفيذاً لتوجيهات مكتب ‏القائد العام للقوات المسلحة.‏

وفي السياق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان صدور أمر ديواني بتشكيل مقر مسيطر في ‏جرف الصخر، يضم أربعة تشكيلات أمنية، على أن يبدأ مهامه صباح غد الجمعة، ويتولى القيادة والسيطرة على ‏القطعات التابعة له، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في محافظات بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.‏

من جهته، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن دخول قطعات القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها حالة ‏الإنذار (ج)، اعتباراً من اليوم الخميس، بهدف تعزيز مستويات الجاهزية العسكرية والأمنية.‏

وفي تطور متصل، نقلت الوكالة العراقية عن مصدر رفيع إلقاء القبض على مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية ‏علي عبد الكريم الموسوي، على خلفية اعترافات أدلى بها أمام القضاء بشأن وجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة.‏

وكان رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وجّه في الـ16 من تشرين الثاني الجاري القوات ‏المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، وحدد مهلة لخروج عناصر ميليشيا حزب الله منها، في إطار تحرك ‏حكومي لملاحقة شبهات تهريب النفط وفرض سلطة الدولة وتطبيق أحكام الدستور.‏

وتقع منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، وشهدت خلال السنوات الماضية إجراءات أمنية خاصة، فيما بدأت ‏الحكومة العراقية متابعة شبهات التلاعب بأنابيب النفط ووجود منشآت لتكريره وتخزينه داخل المنطقة، استناداً إلى ‏تقارير استخبارية.‏