شنتشن-سانا
انطلقت، اليوم الخميس، أعمال القمة الثلاثية غير المسبوقة بين رؤساء الولايات المتحدة دونالد ترامب والصين شي جينبينغ وروسيا فلاديمير بوتين في مدينة شنتشن الصينية، والتي من المتوقع أن تبحث قضايا الحد من الأسلحة النووية و أزمتي إيران وأوكرانيا، بالإضافة إلى قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي وملفات التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله خلال القمة: إن”الولايات المتحدة والصين وروسيا في وضع فريد حالياً، يسمح لها بمناقشة قضايا الأسلحة النووية”، منوهاً بأنه ونظيريه سيناقشون “كل القضايا المطروحة على الساحة العالمية”.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن “القادة في فترات سابقة كانوا يتجنبون، في كثير من الأحيان، التحدث مع نظرائهم الذين يختلفون معهم في الرؤى”، مضيفاً أن “السلام لم يتحقق يوماً من خلال رفض فرص الحوار والتواصل”.
من جانبه دعا بوتين، ترامب وشي إلى مناقشة العلاقات العالمية والإقليمية، وأمن الطاقة، مشيراً إلى أن الدول الثلاث “تحمل المسؤولية المشتركة عن دعم السلام والأمن الدوليين”.
وحول الحرب الروسية – الأوكرانية، قال بوتين: “لدولنا مصالح متوافقة في حل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا”.
بدوره، أكد شي أنّ التفاعلات السليمة بين الدول الكبرى “ليست خياراً، بل ضرورة حتمية”، وهي تجلب الاستقرار للعالم، في حين أن التناحر بينها لن يؤدي إلا إلى الفوضى في العالم.
وقال شي: إنه قبل أكثر من 80 عاماً، خاضت الصين وروسيا والولايات المتحدة، وهي القوى الرئيسة المناهضة للفاشية في العالم، القتال كتفاً بكتف وحققت انتصارات عظيمة، ما أكسب العالم السلام والهدوء.
وأشار إلى أن العالم شهد أكثر من 10 آلاف حرب، وألحقت الحربان العالميتان أسوأ دمار شهدته البشرية على الإطلاق، ولا يزال هناك أكثر من 60 صراعاً مستمراً في أنحاء مختلفة من العالم.
وأضاف أن على الدول الكبرى التمسك بأربعة أسس هي الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون المربح للجميع، والحوار والتشاور.
وفي وقت سابق اليوم، اجتمع ترامب وبوتين، في لقاء استمر نحو 40 دقيقة، وهو الأول بين الرئيسين الروسي والأمريكي منذ قمتهما في ولاية ألاسكا الأمريكية في آب 2025، والتي لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.