شنتشن-سانا‏

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال القمة الثلاثية غير المسبوقة بين رؤساء الولايات المتحدة ‏دونالد ‏ترامب والصين شي جينبينغ وروسيا فلاديمير بوتين في مدينة شنتشن الصينية، ‏والتي من المتوقع ‏أن تبحث قضايا الحد من الأسلحة النووية و أزمتي إيران وأوكرانيا، ‏بالإضافة إلى قضايا الأمن ‏والاستقرار الاستراتيجي وملفات التجارة والتكنولوجيا والذكاء ‏الاصطناعي.‏

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ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله خلال القمة: إن”الولايات المتحدة والصين وروسيا ‏في وضع ‏فريد حالياً، يسمح لها بمناقشة قضايا الأسلحة النووية”، منوهاً بأنه ونظيريه ‏سيناقشون “كل ‏القضايا المطروحة على الساحة العالمية”.‏

‏وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن “القادة في فترات سابقة كانوا يتجنبون، في كثير من ‏الأحيان، ‏التحدث مع نظرائهم الذين يختلفون معهم في الرؤى”، مضيفاً أن “السلام لم ‏يتحقق يوماً من خلال ‏رفض فرص الحوار والتواصل”.‏

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من جانبه دعا بوتين، ترامب وشي إلى مناقشة العلاقات العالمية والإقليمية، وأمن الطاقة، ‏مشيراً ‏إلى أن الدول الثلاث “تحمل المسؤولية المشتركة عن دعم السلام والأمن الدوليين”.‏

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وحول الحرب الروسية – الأوكرانية، قال بوتين: “لدولنا مصالح متوافقة في حل النزاعات ‌‏الإقليمية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا”.‏

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بدوره، أكد شي أنّ التفاعلات السليمة بين الدول الكبرى “ليست خياراً، بل ضرورة حتمية”، وهي ‏تجلب الاستقرار للعالم، في حين أن التناحر بينها لن يؤدي إلا إلى الفوضى في ‏العالم.‏

وقال شي: إنه قبل أكثر من 80 عاماً، خاضت الصين وروسيا والولايات المتحدة، وهي ‏القوى ‏الرئيسة المناهضة للفاشية في العالم، القتال كتفاً بكتف وحققت انتصارات عظيمة، ‏ما أكسب ‏العالم السلام والهدوء.‏

وأشار إلى أن العالم شهد أكثر من 10 آلاف حرب، وألحقت الحربان العالميتان أسوأ دمار ‏شهدته ‏البشرية على الإطلاق، ولا يزال هناك أكثر من 60 صراعاً مستمراً في أنحاء ‏مختلفة من العالم.‏

وأضاف أن على الدول الكبرى التمسك بأربعة أسس هي الاحترام المتبادل، والتعايش ‏السلمي، ‏والتعاون المربح للجميع، والحوار والتشاور. ‏

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع ترامب وبوتين، في لقاء استمر نحو 40 دقيقة، وهو الأول ‏بين ‏الرئيسين الروسي والأمريكي منذ قمتهما في ولاية ألاسكا ‏الأمريكية في آب 2025، ‏والتي لم تسفر ‏عن اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.‏