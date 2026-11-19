شنتشن-سانا
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، في لقاء استمر نحو 40 دقيقة.
ونقلت صحيفة الغارديان عن ترامب قوله خلال استقباله بوتين: “تربطنا علاقات جيدة منذ سنوات طويلة، وأعتقد أن أموراً رائعة يمكن أن تنبثق عن هذا اللقاء، أو على الأقل أن تبدأ”.
وعقب اللقاء، قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: إن المحادثات تناولت الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، إضافة إلى التحضير للاجتماع الثلاثي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيراً إلى أن بوتين غادر اللقاء وهو في “مزاج ممتاز”.
ويُعد اللقاء أول اجتماع مباشر بين ترامب وبوتين منذ قمتهما في ولاية ألاسكا الأمريكية في آب 2025، والتي لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وتجمع قمة ثلاثية اليوم الرئيس الأمريكي والروسي والصيني شي حين بينغ على هامش القمة 33 لمنتدى “آبيك”.