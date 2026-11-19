‏ شنتشن-سانا‏

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ‏في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا ‏والمحيط الهادئ “أبيك”، في لقاء استمر نحو 40 دقيقة.‏

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ونقلت صحيفة الغارديان عن ترامب قوله خلال استقباله بوتين: “تربطنا علاقات ‏جيدة منذ سنوات طويلة، وأعتقد أن أموراً رائعة يمكن أن تنبثق عن هذا اللقاء، ‏أو على الأقل أن تبدأ”.‏

‏ وعقب اللقاء، قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، في ‏تصريحات نقلتها وكالة رويترز: إن المحادثات تناولت الحرب في أوكرانيا والعلاقات ‏الثنائية بين موسكو وواشنطن، إضافة إلى التحضير للاجتماع الثلاثي مع الرئيس ‏الصيني شي جين بينغ، مشيراً إلى أن بوتين غادر اللقاء وهو في “مزاج ممتاز”.‏

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ويُعد اللقاء أول اجتماع مباشر بين ترامب وبوتين منذ قمتهما في ولاية ألاسكا ‏الأمريكية في آب 2025، والتي لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.‏

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وتجمع قمة ثلاثية اليوم الرئيس الأمريكي والروسي والصيني شي حين بينغ ‏على هامش القمة 33 لمنتدى “آبيك”.‏