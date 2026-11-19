بكين-سانا‏

جدد رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ اليوم الخميس، التأكيد على أنّ السلام في شبه ‏الجزيرة الكورية شرط أساسي لتحقيق الازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادىء، معرباً ‏عن أمله في إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لتحقيق هذه الغاية.‏

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن لي قوله في كلمةٍ أمام قمة منتدى التعاون ‏الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن بالصين: “من جانبنا ‏نتمنى أن يُفتح باب الحوار مع كوريا الشمالية مجدداً، بما يُفضي إلى مناقشات حول ‏إنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات طويلة في شبه الجزيرة الكورية، وبناء نظام سلام ‏دائم”.‏

وجدد لي تأكيد التزام بلاده بإرساء نظام سلام دائم في شبه الجزيرة، داعياً دول ‏المنطقة إلى الاهتمام بهذه الجهود ودعمها.‏

وفي الشأن الاقتصادي اعتبر الرئيس الكوري، أنّ الاضطرابات التي يشهدها نظام ‏التجارة الحرة العالمي والغموض الاقتصادي، تستدعي التضامن في منطقة آسيا ‏والمحيط الهادئ للتصدي معاً للتحديات العالمية.‏

وقال: “لقد علمتنا الأزمات الجيوسياسية الأخيرة مدى ترابطنا… حيث يمكن لصدمة ‏في دولة ما أن تتصاعد بسرعة إلى أزمة في الدول المجاورة، و في مثل هذه الأوقات، ‏يجب علينا حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، الذي يُعد أساساً للمرونة، وتعزيز ‏إطار التضامن والتعاون لتحقيق استقرار سلاسل التوريد”.‏

وتأتي تصريحات لي في وقت تسعى فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى ‏استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، في ظل استمرار التوترات وتقدم بيونغ يانغ في ‏برنامجها النووي.‏

وتزايدت التكهنات بشأن احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس ‏الكوري الشمالي كيم جونغ أون على هامش قمة أبيك هذا الأسبوع، إلا أن مسؤولاً في ‏الرئاسة الكورية الجنوبية قال: إن هذا الاحتمال لا يزال غير واضح.‏

وانتهت الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 بتوقيع اتفاق هدنة، من دون إبرام ‏معاهدة سلام، ما يعني استمرار حالة الحرب رسمياً بين الكوريتين.‏