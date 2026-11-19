بكين-سانا
جدد رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ اليوم الخميس، التأكيد على أنّ السلام في شبه الجزيرة الكورية شرط أساسي لتحقيق الازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادىء، معرباً عن أمله في إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لتحقيق هذه الغاية.
ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن لي قوله في كلمةٍ أمام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن بالصين: “من جانبنا نتمنى أن يُفتح باب الحوار مع كوريا الشمالية مجدداً، بما يُفضي إلى مناقشات حول إنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات طويلة في شبه الجزيرة الكورية، وبناء نظام سلام دائم”.
وجدد لي تأكيد التزام بلاده بإرساء نظام سلام دائم في شبه الجزيرة، داعياً دول المنطقة إلى الاهتمام بهذه الجهود ودعمها.
وفي الشأن الاقتصادي اعتبر الرئيس الكوري، أنّ الاضطرابات التي يشهدها نظام التجارة الحرة العالمي والغموض الاقتصادي، تستدعي التضامن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للتصدي معاً للتحديات العالمية.
وقال: “لقد علمتنا الأزمات الجيوسياسية الأخيرة مدى ترابطنا… حيث يمكن لصدمة في دولة ما أن تتصاعد بسرعة إلى أزمة في الدول المجاورة، و في مثل هذه الأوقات، يجب علينا حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، الذي يُعد أساساً للمرونة، وتعزيز إطار التضامن والتعاون لتحقيق استقرار سلاسل التوريد”.
وتأتي تصريحات لي في وقت تسعى فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، في ظل استمرار التوترات وتقدم بيونغ يانغ في برنامجها النووي.
وتزايدت التكهنات بشأن احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون على هامش قمة أبيك هذا الأسبوع، إلا أن مسؤولاً في الرئاسة الكورية الجنوبية قال: إن هذا الاحتمال لا يزال غير واضح.
وانتهت الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 بتوقيع اتفاق هدنة، من دون إبرام معاهدة سلام، ما يعني استمرار حالة الحرب رسمياً بين الكوريتين.