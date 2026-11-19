بكين-سانا
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التضامن والانفتاح والتكامل الاقتصادي لبناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ، مؤكداً أهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المشتركة.
ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله خلال الاجتماع الـ 33 لقادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المنعقد في مدينة شنتشن الصينية: إن بناء مستقبل مشترك للمنطقة يتطلب تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، وتسهيل التجارة والاستثمار، وإزالة العقبات أمام تدفق عوامل الإنتاج، وضمان استفادة الجميع من ثمار التنمية.
20 مليون دولار لدعم التعاون في “أبيك”
وأكد استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون الاقتصادي، معلناً عن تقديم 20 مليون دولار لدعم التعاون العملي في إطار المنتدى، وإنشاء مركز لدراسات مجتمع آسيا والمحيط الهادئ في شنتشن، إلى جانب مؤسسات للتعاون في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتدفق البيانات عبر الحدود والطاقة النظيفة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويُعد منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي تأسس عام 1989، من أبرز منصات التعاون الاقتصادي والتجاري في العالم، ويضم 21 اقتصاداً.
ويُعقد الاجتماع الـ 33 لقادة اقتصادات المنتدى في مدينة شنتشن جنوبي الصين يومي 18 و19 تشرين الثاني الجاري.