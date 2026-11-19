‏ بكين-سانا‏

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التضامن والانفتاح والتكامل الاقتصادي ‏لبناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ، مؤكداً أهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة ‏التحديات العالمية وتحقيق التنمية المشتركة.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله خلال الاجتماع الـ 33 لقادة اقتصادات منتدى ‏التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المنعقد في مدينة شنتشن ‏الصينية: إن بناء مستقبل مشترك للمنطقة يتطلب تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، ‏وتسهيل التجارة والاستثمار، وإزالة العقبات أمام تدفق عوامل الإنتاج، وضمان استفادة ‏الجميع من ثمار التنمية.‏

‏20 مليون دولار لدعم التعاون في “أبيك”‏

وأكد استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون الاقتصادي، معلناً عن ‏تقديم 20 مليون دولار لدعم التعاون العملي في إطار المنتدى، وإنشاء مركز لدراسات ‏مجتمع آسيا والمحيط الهادئ في شنتشن، إلى جانب مؤسسات للتعاون في مجالات ‏التكنولوجيا الرقمية وتدفق البيانات عبر الحدود والطاقة النظيفة وتنمية الشركات ‏الصغيرة والمتوسطة.

ويُعد منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي تأسس ‏عام 1989، من أبرز منصات التعاون الاقتصادي والتجاري في العالم، ويضم 21 ‏اقتصاداً.‏

ويُعقد الاجتماع الـ 33 لقادة اقتصادات المنتدى في مدينة شنتشن جنوبي الصين يومي ‌‏18 و19 تشرين الثاني الجاري.‏

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