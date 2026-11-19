لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) الليلة تلقيها بلاغاً متأخراً عن ‏حادث استهدف ناقلة نفط على بُعد نحو 6 أميال بحرية شمال خصب في سلطنة عُمان، أثناء ‏عبورها مضيق هرمز.‏

وأوضحت الهيئة، في بيان أن الناقلة تعرضت لإصابة بجسم غريب في غرفة المحركات، مشيرة ‏إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير.‏

وأضافت الهيئة أن حجم الأضرار والأثر البيئي المحتمل للحادث لم يتضحا بعد، داعية السفن ‏العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو حوادث بحرية.‏

وفي بيان سابق أعلنت الهيئة عن تلقيها بلاغاً عن حادث وقع على بُعد 13 ميلاً بحرياً شمال ‏خصب، وقد اندلع حريق على متنها، وتم إخماده لاحقاً. ‏

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