لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) الليلة تلقيها بلاغاً متأخراً عن حادث استهدف ناقلة نفط على بُعد نحو 6 أميال بحرية شمال خصب في سلطنة عُمان، أثناء عبورها مضيق هرمز.
وأوضحت الهيئة، في بيان أن الناقلة تعرضت لإصابة بجسم غريب في غرفة المحركات، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير.
وأضافت الهيئة أن حجم الأضرار والأثر البيئي المحتمل للحادث لم يتضحا بعد، داعية السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو حوادث بحرية.
وفي بيان سابق أعلنت الهيئة عن تلقيها بلاغاً عن حادث وقع على بُعد 13 ميلاً بحرياً شمال خصب، وقد اندلع حريق على متنها، وتم إخماده لاحقاً.