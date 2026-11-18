بكين -سانا

اختتمت قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” أعمالها اليوم الأربعاء في مدينة شنتشن الصينية، بإصدار “مبادرة شنتشن” لترسيخ الانفتاح والابتكار وتحقيق الازدهار المشترك لاقتصادات المنطقة.

ووفقاً لوكالة “شينخوا” تنص المبادرة على استعداد مجتمع الأعمال في منطقة “آسيا-الباسيفيك” دول آسيا والمحيط الهادئ ” للعمل مع جميع الاقتصادات، استناداً إلى أربعة مجالات ذات أولوية، هي الانفتاح والشمول والنمو القائم على الابتكار وتعزيز الترابط الإقليمي والتعاون متبادل المنفعة.

وتهدف هذه الأولويات إلى التنفيذ الكامل لرؤية “بوتراجايا 2040″، وبناء مجتمع آسيوي-باسيفيكي يتسم بالانفتاح والديناميكية والمرونة والسلام.

كما تدعو المبادرة إلى “ترجمة شعار الأبيك لهذا العام وهو “بناء مجتمع آسيا-الباسيفيك لتعزيز الازدهار المشترك” إلى إجراءات ملموسة، حتى تواصل المنطقة أداء دورها بصفتها المحرك الأكثر ديناميكية للنمو في العالم ومجتمع ازدهار مشترك.

يُذكر أن قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “APEC CEO Summit” هي المنصة الاقتصادية الأبرز والأكثر تأثيراً لقادة الأعمال والشركات الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتُعقد سنوياً بالتزامن مع اجتماع قادة اقتصادات منتدى “أبيك” بهدف توفير قناة حوار لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وصياغة توصيات عملية تهدف إلى تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار ودعم النمو المستدام والابتكار في المنطقة.