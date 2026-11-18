القدس المحتلة-سانا

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، غرب طريق صلاح الدين بين مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، وقطعت الطريق أمام حركة المركبات، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار، ما دفع عشرات العائلات إلى النزوح.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية تضم دبابات ومدرعات، توغلت لعشرات الأمتار غرب طريق صلاح الدين شمال شرق مخيم النصيرات، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة في الأجواء وقصف مدفعي وإطلاق نار.



وأضافت أن جرافات عسكرية شرعت بأعمال تجريف في المنطقة وأقامت سواتر ترابية، فيما أطلقت رافعة عسكرية النار، ومنعت التنقل عبر الطريق.



كما شهدت المنطقة الواقعة غرب مخيم البريج وشمال شرق مخيم النصيرات حركة نزوح لعشرات العائلات باتجاه المنطقة الغربية من مخيم النصيرات، في ظل ظروف إنسانية قاسية، وانعدام المأوى وأدنى مقومات الحياة.



ويعد التوغل وتجاوز ما يسمى “الخط الأصفر” باتجاه غرب طريق صلاح الدين وسط القطاع، هو الأول من نوعه منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من تشرين الأول 2025.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ سجّلت الجهات الرسمية الفلسطينية والدولية آلاف الخروقات الإسرائيلية الميدانية والإنسانية، التي أبقت قطاع غزة تحت وطأة العمليات العسكرية والحصار الخانق.