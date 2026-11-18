عواصم-سانا
توالت الإدانات العربية للاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ومملكة البحرين، واستهداف سفينة تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، وسط تأكيدات بضرورة احترام سيادة الدول وحماية أمن المنطقة وحرية الملاحة البحرية.
البحرين أدانت تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعلى الكويت، مؤكدة بأنها انتهاك لسيادة البلدين وتهديد مباشر لحياة المدنيين.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة مع الكويت وحق البلدين في الدفاع عن النفس، داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الإيرانية ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أدانت في بيان آخر استهداف سفينة تابعة لشركة “أدنوك “الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن استهداف السفن يشكل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
كما أدانت الكويت استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعلى مملكة البحرين، واستهداف ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية، مؤكدةً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً للسيادة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمن المنطقة والملاحة البحرية.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان تضامن البلاد الكامل مع البحرين والإمارات، ووقوفها إلى جانبهما في جميع الإجراءات المتخذة لحماية أمنهما وسيادتهما ومصالحهما، رافضةً استمرار الاعتداءات وتهديد أمن الملاحة والممرات التجارية، ومطالبةً بوقفها.
بدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات على الكويت والبحرين، واستهداف السفينة الإماراتية، مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع الدول العربية الثلاث، ورفضها كل ما يمس سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.
كما أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بشدة الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، معتبراً أنها تشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، ومؤكداً تضامن بلاده الكامل مع الدولتين ووقوفها إلى جانبهما في صون أمنهما وسيادتهما، وداعياً إلى وقف التصعيد واحترام مبادئ حسن الجوار.
من جانبها، أدانت الجمهورية اليمنية الاعتداءات الإيرانية، واستهداف ناقلة نفط إماراتية.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان تضامن البلاد الكامل مع الدول المعنية، ومحذِّرة من تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة والممرات التجارية.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، في وقت سابق اليوم، تصدي منظومات دفاعها الجوي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية، بينما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية داخل المجال الجوي للبلاد.
كما أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات”، الإماراتية تعرض إحدى سفنها لهجوم مساء الثلاثاء أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة 11 من أفراد طاقمها وفقدان أحدهم، بينما جرى إجلاء بقية أفراد الطاقم بأمان.