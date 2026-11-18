عواصم-سانا‏

توالت الإدانات العربية للاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ومملكة البحرين، ‏واستهداف سفينة تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، وسط ‏تأكيدات بضرورة احترام سيادة الدول وحماية أمن المنطقة وحرية الملاحة البحرية.‏

البحرين أدانت تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعلى الكويت، مؤكدة بأنها ‏انتهاك لسيادة البلدين وتهديد مباشر لحياة المدنيين.‏

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة مع الكويت وحق البلدين في الدفاع ‏عن النفس، داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات ‏الإيرانية ومحاسبة المسؤولين عنها.‏

كما أدانت في بيان آخر استهداف سفينة تابعة لشركة “أدنوك “الإماراتية أثناء عبورها ‏مضيق هرمز، مؤكدة أن استهداف السفن يشكل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأمن ‏إمدادات الطاقة العالمية وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم ‏المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).‏

كما أدانت الكويت استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعلى مملكة البحرين، ‏واستهداف ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية، مؤكدةً أن هذه الهجمات تمثل ‏انتهاكاً للسيادة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمن المنطقة والملاحة ‏البحرية.‏

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان تضامن البلاد الكامل مع البحرين والإمارات، ‏ووقوفها إلى جانبهما في جميع الإجراءات المتخذة لحماية أمنهما وسيادتهما ‏ومصالحهما، رافضةً استمرار الاعتداءات وتهديد أمن الملاحة والممرات التجارية، ‏ومطالبةً بوقفها.‏

بدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات على الكويت والبحرين، واستهداف ‏السفينة الإماراتية، مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع الدول العربية الثلاث، ‏ورفضها كل ما يمس سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.‏

كما أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيان نقلته الوكالة الوطنية ‏اللبنانية للإعلام بشدة ‏الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، معتبراً أنها تشكل ‏تهديداً لأمن المنطقة ‏واستقرارها، ومؤكداً تضامن بلاده الكامل مع الدولتين ووقوفها إلى ‏جانبهما في صون ‏أمنهما وسيادتهما، وداعياً إلى وقف التصعيد واحترام مبادئ حسن ‏الجوار.‏

من جانبها، أدانت الجمهورية اليمنية الاعتداءات الإيرانية، واستهداف ناقلة نفط ‏إماراتية.‏

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان تضامن البلاد الكامل مع الدول المعنية، ‏ومحذِّرة من تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة ‏والممرات التجارية.‏

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، في وقت سابق اليوم، تصدي ‏منظومات ‏دفاعها الجوي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية، بينما أعلنت رئاسة ‌‏الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية داخل ‏المجال ‏الجوي للبلاد‎.‎

كما أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات”، الإماراتية تعرض إحدى سفنها ‏لهجوم ‏مساء الثلاثاء أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة 11 ‏من أفراد طاقمها ‏وفقدان أحدهم، بينما جرى إجلاء بقية أفراد الطاقم بأمان‎.‎