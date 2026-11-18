باريس-سانا

حذّر رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات القتالية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوران جيزيل، من مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل على البشر، واصفاً إياها “بالروبوتات القاتلة” التي “تختزل الإنسان إلى مجرد بيانات”.

وأكّد جيزيل في مقابلة مع فرانس برس، اليوم الأربعاء، على ضرورة الإسراع في وضع قواعد ملزمة قبل نشر أسلحة يصعب التنبؤ بأدائها أو التحكم بها في ساحات المعارك.

وأشار الخبير الدولي، إلى أن “النقاش بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل غالباً ما يربط بالطائرات المسيّرة”، لافتاً إلى أن “هذه التكنولوجيا يمكن دمجها في أي نوع من الأسلحة، كالصواريخ والقنابل”.

مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل

وأوضح الخبير الدولي، أن بعض هذه الأسلحة ذاتية التشغيل “موجود منذ عقود”، مثل “أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ المثبّتة على السفن الحربية، والقادرة على رصد التهديدات وإطلاق ردّ تلقائي عليها”.

وفي هذا السياق، أشار جيزيل إلى أن مخاطر هذه الأنظمة على المدنيين تظل محدودة في هذه الحالة تحديداً، أي في عرض البحر وفي ظل صواريخ يمكن التعرّف على بصمتها التقنية.

وذكر الخبير الدولي أن ما يثير القلق بشكل خاص هو التطورات التي تحدث اليوم في ساحات المعارك، مشيراً إلى تزايد تطوير أسلحة هجومية قادرة على “البحث عن أهداف وتعقّبها”.

وشدد على أن الأسلحة المصمّمة لاستهداف البشر تطرح إشكالية أخلاقية إضافية، تتعلق بكيفية تعرّفها على الأشخاص واتخاذها قرار استهدافهم.

وبهذا الصدد، قال جيزيل: “إنّ هذه الأسلحة تختزل الإنسان إلى مجرد بيانات تلتقطها أجهزة استشعار وتحللها خوارزميات، لتكون الآلة في النهاية هي من يقرر مَن يعيش ومَن يموت”.

تحذيرات من استخدام الأسلحة

وحذّر جيزيل من احتمال استخدام هذه الأسلحة خارج النزاعات المسلحة، سواء من جانب دول “لتشديد قبضتها الأمنية”، أو من جانب مجموعات إرهابية.

وكشف الخبير الدولي أن أنظمة برمجية مستقلة تعمل بالذكاء الاصطناعي أظهرت في بيئات اختبار سلوكيات غير متوقعة، وخرجت عن الضوابط التي وضعها مبتكروها.

وتأتي تصريحات رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات القتالية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تتصدر الأسلحة ذاتية التشغيل القادرة على استهداف البشر النقاشات في العاصمة السويسرية جنيف هذا الأسبوع، حيث تجتمع الدول في مقر الأمم المتحدة حتى بعد غد الجمعة للبتّ فيما إذا كانت ستبدأ مفاوضات لوضع ضوابط تنظّم استخدامها.