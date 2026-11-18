القدس المحتلة-سانا
رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء بإعلان الحكومة الأسترالية فرض عقوبات على كيانات إسرائيلية، على خلفية تورطها في توسيع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وثمّنت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” استهداف العقوبات شركة إنشاءات تشارك في بناء المستوطنات وفرض عقوبات مالية وحظر سفر على الأفراد المعنيين، إلى جانب منع المواطنين والشركات الأسترالية من التعامل معهم أو تقديم أي دعم مالي لهم.
كما أشادت بدعوة الحكومة الأسترالية الشركات إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء داخل المستوطنات غير القانونية، معتبرة أن هذه الإجراءات تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أهمية الموقف الأسترالي في التحذير من أن التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين يقوضان فرص تحقيق حل الدولتين.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لمنع الشركات والمؤسسات من المشاركة في مشروع (E1) وسائر المشاريع الاستيطانية، ووقف التعاملات التي تسهم في ترسيخ الاستيطان الإسرائيلي.
وأعلنت الحكومة الأسترالية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات، لتورطهم في توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويهدف مخطط “E1” الاستيطاني إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة، ما يعني عملياً قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحاطة القدس الشرقية بطوق استيطاني يخنق أي إمكانية مستقبلية لجعلها عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة.