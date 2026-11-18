القدس المحتلة-سانا

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رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء بإعلان الحكومة الأسترالية فرض ‏عقوبات على كيانات إسرائيلية، على خلفية تورطها في توسيع البؤر الاستيطانية في ‏الضفة الغربية، وارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني.‏

وثمّنت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” استهداف العقوبات شركة ‏إنشاءات تشارك في بناء المستوطنات وفرض عقوبات مالية وحظر سفر على الأفراد ‏المعنيين، إلى جانب منع المواطنين والشركات الأسترالية من التعامل معهم أو تقديم أي ‏دعم مالي لهم.‏

كما أشادت بدعوة الحكومة الأسترالية الشركات إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء ‏داخل المستوطنات غير القانونية، معتبرة أن هذه الإجراءات تنسجم مع القانون الدولي ‏وقرارات الشرعية الدولية.‏

وأكدت الخارجية الفلسطينية أهمية الموقف الأسترالي في التحذير من أن التوسع ‏الاستيطاني واعتداءات المستوطنين يقوضان فرص تحقيق حل الدولتين.‏

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لمنع الشركات والمؤسسات من ‏المشاركة في مشروع (‏E1‌‏) وسائر المشاريع الاستيطانية، ووقف التعاملات التي تسهم ‏في ترسيخ الاستيطان الإسرائيلي.‏

وأعلنت الحكومة الأسترالية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة ‏كيانات، لتورطهم في توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، ‏وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.‏

ويهدف مخطط “‏E1‌‏” الاستيطاني إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس ‌‏المحتلة، ما يعني عملياً قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ‌‏‌‏وإحاطة القدس الشرقية بطوق استيطاني يخنق أي إمكانية مستقبلية لجعلها عاصمة ‌‏‌‏لدولة فلسطينية مستقلة.‏